Komisjon otsustas muudatuste kiireks korraldamiseks saata kirjad sotsiaalministrile ja justiitsministrile.

E-apteegid peatasid eelmisel nädalal andmekaitse inspektsiooni ettekirjutuse tõttu võimaluse osta retseptiravimit teisele inimesele interneti vahendusel.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölder (Keskerakond) ütles, et kuigi inspektsioon peatas e-apteekides võõraste kehtivate retseptide kuvamise võimaluse, peab praeguses tervisekriisi olukorras siiski olema võimalik vaadata teise inimese isikukoodiga tema retsepte ning talle ravimeid tellida.

"See võimalus ei saa olla loomulikult absoluutne, kuid lähedaste ja näiteks üksi elavate naabritest vanurite abistamiseks peab see võimalus olema. Sest alternatiivi, kus karantiinis või muul põhjusel pandeemia tõttu igapäevaelust ära lõigatud inimesed jääksid ravimiteta, ei soovi keegi," ütles Mölder.

Möldri sõnul aitaks probleemi lahendada lihtne volitamise võimalus. "See võimalus on tegelikult praegugi läbi digiloo olemas, kuid see on keerulisem lähenemisviis retseptidele niinimetatud kaitstuse seadmisel ja sellest ei teata ülemäära palju. Volitamine aga peab olema lihtne ja me oleme vajadusel valmis seadustes vajalikud muudatused piltlikult öeldes juba homme tegema," ütles Mölder.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt (SDE) sõnas, et praegune olukord on juba riskirühma inimestele ning nende lähedastele ravimite kättesaamisel segadust ja probleeme põhjustanud ja kõik ootavad kiiret lahendus.

"See on halb üllatus ja küsimusi tekitav olukord ajal, kus soovitame eakatel võimalikult vähe rahvarohketes kohtades ja kaubanduskeskustes ehk apteekide asukohtades liikuda. Just praegu peaksid sotsiaal- ja avahooldustöötajad saama oma hoolealustele ravimeid osta. Õige on see, et igasugune isikuandmete kuritarvitamine peab olema välistatud ja tuvastatav, kuid selle tõttu ei saa ravimite kättesaadavus väheneda neile, kes seda kõige rohkem vajavad," rääkis Kütt.

Küri sõnul on praegu ainuõige kiiresti välja töötada lahendus, et näiteks lapsevanematel või vanurite hooldajail oleks võimalik volitatud isikuna hooldatavale ravimeid osta.