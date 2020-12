E-apteegid peatasid andmekaitse inspektsiooni ettekirjutuse tõttu võimaluse osta retseptiravimit teisele inimesele interneti vahendusel - apteekides on inimeste isikuandmed nüüd küll kaitstud, kuid apteekrid loodavad praegusel koroonaviiruspuhangu ajal kiiret lahendust, et inimesed saaksid osta lähedastele retseptiravimeid apteeki füüsiliselt kohale tulemata, kirjutab Postimees .

Andmekaitse inspektsioon tegi esmaspäeval kolmele apteegiketile ettekirjutuse ja 100 000 euro suuruse sunniraha hoiatuse, kuna nad võimaldasid oma e-apteegis teise inimese isikukoodi teades vaadata tema kehtivaid retsepte, ilma et retseptiomanik oleks selleks nõusolekut andnud. Selline tegevus tuli lõpetada järgmiseks päevaks. Ettekirjutuse said Apotheka e-apteek, Südameapteegi e-apteek ja Azeta.ee e-apteek.

Inspektsioon algatas e-apteekides toimuva kontrollimiseks menetluse ise, keegi senise korra kohta kaebust ei esitanud. Kui inspektsiooni jurist e-apteekide keskkondi kontrollis, sai ta vestlusakna kaudu kiiresti kätte võõraste inimeste retseptiinfo. Esmalt tuli tal vestlusaknas teha valik, kas soovib endale või kellelegi teisele väljastatud retsepti, ja kui ta sisestas teise inimese isikukoodi, oligi info kättesaadav. Ainult ühe apteegiketi lahendus kolmest nõudis huviliselt eelnevat kinnitust, et tal on õigus neid andmeid näha. Samas ei saa e-apteegi keskkonnas kontrollida, kas vastab tõele, et retseptiomanik on nõustunud oma andmeid teise inimesega jagama.

Inspektsiooni väliskoostöö nõunik Maarja Kirss ütles Postimehele, et kõik kolm ettekirjutuse saanud apteegiketti täitsid tähtajaks ettekirjutuse ja peatasid võimaluse osta e-apteegist retspetiravimit teisele inimesele. "Endiselt saab e-apteegist iseendale retseptiravimeid osta, samuti saab füüsiliselt apteegis kohapeal osta ravimeid nii iseendale kui ka teisele inimesele, teades tema isikukoodi. Seega, me ei ole sulgenud e-apteeke või võtnud üleüldse ära võimalust teisele isikule ravimeid osta," selgitas Kirss praegust olukorda.

Tema sõnul pooldab inspektsioon, et leitaks inimeste privaatsust vähem riivav lahendus. "Milline aga see korrektne tehniline lahendus hakkab olema, on praegu keeruline öelda. Selleks tuleb ära kuulata kõigi poolte seisukohad ja ettepanekud," ütles Kirss.

Apteekreid ühendava Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas peab tähtsaks, et olukorrale leitaks kiire lahendus. "Kõik inimesed ei saa füüsiliselt apteeki tulla. Inimesel peab olema võimalus osta e-keskkonnas retseptiravim välja oma lapsele ja ka haigele emale või isale. Praeguses koroonaviiruse laia leviku olukorras tuleb leida e-apteekide küsimusele kiire lahendus. Kui me räägime sellest, et viiruse leviku tõkestamiseks tuleb hoida võimalikult rohkem distantsi ja püüda teha ostud e-keskkonnast, siis me peame leidma lahenduse ka e-apteekidele," rõhutas Alamaa-Aas.

Proviisorite koja juhi sõnul on üks variant leida e-apteekide keskkonnas lahendus, kuidas saab volitada kedagi teise inimese retseptiravimeid välja ostma. "Praegu on see toimunud nii, et sa saad retseptiravimi välja osta, kui tead teise inimese isikukoodi. See ei olnud lihtsalt nii, et keegi saab anonüümselt teise inimese ravimitele ligi. E-keskkonnast ostes jääb ju märk maha. Kui inimene ostis kellelegi teisele ravimit, siis pidi ta ennast isikukoodiga tuvastama. Tegelikult sai ka seni jälgida, kes ravimid välja ostis. Aga küllap oli seal mingisugune juriidiline andmekaitse probleem, mis tuleb ära lahendada. Inimestele peab jääma ka edaspidi võimalus osta retseptiravimid välja sugulasele või sotsiaaltöötajal oma hoolealusele," ütles Alamaa-Aas.

Proviisorite koja juht avaldas veendumust, et seda on võimalik teha seadustega vastuollu minemata ja kellegi huve kahjustamata.

E-apteekides tekkinud olukorda koguneb järgmisel nädalal arutama riigikogu sotsiaalkomisjon, kes kutsub kohale ka asjaosalised. Andmekaitse inspektsioon on sotsiaalkomisjoni istungile kutse saanud. "Loodame, et kohal on nii ministeeriumite kui ametite esindajad, apteekide ja arstide esindajad," ütles Kirss. Eesti Proviisorite Koja esimees ei teadnud neljapäeval veel midagi sotsisaalkomisjoni kavandatavast istungist. "Ma väga loodan, et komisjon kutsub ka meid küsimust arutama," lausus Alamaa-Aas.