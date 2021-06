Kohus ei andnud luba e-apteegist teise inimese retseptiravimeid välja osta

Andmekaitse inspektsioon (AKI) tegi novembris kõigile Eestis tegutsevatele e-apteekidele - Apotheka (pidaja OÜ Mustamäe Apteek), Südameapteek ja Azeta - ettekirjutuse selle eest, et nad kuvasid oma netiapteekides teiste inimeste retseptiravimiinfot, pruukis vaid sisseloginul teada teise inimese isikukoodi. See võimaldas olukorda, kus huviline võis tutvuda e-apteegis ükskõik kelle retseptiravimite loeteluga ja neid soovi korral ka välja osta, olgu selleks siis peaminister või oma ülemus.

Inspektsioon võrdles olukorda internetipanka sisselogimisega, kus teise inimese isikukoodi sisestades oleks näha ka tema pangakonto väljavõte ja saaks üksiti teha mõned rahaülekanded. Seetõttu otsustas AKI senise praktika oma ettekirjutusega päevapealt lõpetada. See aga tähendas, et enam ei saanud e-apteegist retseptiravimeid välja osta ka näiteks oma alaealistele lastele või eakatele vanematele, juhul kui viimased selleks volitust pole teinud. Seetõttu kaebas Mustamäe Apteek AKI ettekirjutuse kohtusse.

Pool aastat hiljem ongi Tallinna halduskohus jõudnud otsusele: AKI ettekirjutus jääb täies mahus kehtima, e-apteegis ei tohiks teise inimese retseptiinfot kuvada ega võimaldada retseptiravimite väljaostu ilma volituseta.

AKI õigusnõunik Liisa Ojangu nimetab halduskohtu otsust märgiliseks.

"Halduskohtus on otsus tehtud, millega AKI ettekirjutus jäi jõusse, et isikukoodi alusel ei tohi kuvada kolmandatele isikutele retseptiandmeid. Kohus suuresti nõustus kõigi AKI argumentidega ja pidas eriskummaliseks olukorda, et selline terviseandmetega tutvumise võimalus üldse oli," ütles Ojangu.

Ojangu lisas, et kohtuvaidluses esines ka õiguslikke keerukusi. Näiteks arvas hageja, et ettekirjutus tulnuks teha hoopis haigekassale kui retseptikeskuse haldajale, mitte aga neile.

"Tulemus olnuks aga sama olnud apteegile, nad poleks ikka saanud jätkata retseptiravimite väljastamist," lisas Ojangu.

27. mail halduskohtus tehtud otsus ei ole veel jõustunud, OÜ-l Mustamäe Apteek on võimalik seda 28. juunini edasi kaevata.

OÜ Mustamäe Apteek juhatuse liige Jürgen Jänese ei osanud ERR-ile veel öelda, kas nad edasikaebamise võimalust kasutavad.