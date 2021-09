E-apteekides saab taas teisele inimesele retseptiravimeid osta

Möödunud detsembrist ei olnud e-apteekides võimalik teisele inimesele isikukoodi alusel retseptiravimeid osta, kuid pärast pikki vaidlusi on see läbi uue IT-lahenduse jälle võimalik.

Möödunud novembri lõpus tegi andmekaitse inspektsioon (AKI) ettekirjutuse ühepäevase täitmise tähtaja ja 100 000 euro suuruse sunniraha hoiatusega kolmele e-apteegile: Apotheka, Südameapteek ja Azeta.ee. Ettekirjutus tehti, kuna e-apteekides sai retseptiravimeid osta ükskõik millisele inimesele, teades vaid tema isikukoodi.

AKI sõnul läks see aga vastuollu andmekaitseseadusega ning e-apteegid pidid korda muutma. Tegelikkuses apteegid ise retseptikeskuse IT-lahendusi ei loo, vaid selle eest vastutab haigekassa. Seega pidi uue süsteemi välja töötama just viimane.

Esmalt tuli ära kaotada võimalus, et lihtsalt isikukoodi sisestamisel saab kolmanda isiku retsepte näha ja neid ravimeid osta. Seega polnud vahepeal e-apteekides üldse võimalik kellelegi teisele retseptiravimeid osta. Osapoolte vahel toimus pikk arutelu, kuidas korda muutma peaks ning ühe lahendusena pakkus AKI välja retseptinumbripõhist ravimite müümist, kuid see plaan käiku ei läinud.

Augusti lõpuks sai haigekassa valmis aga uue lahendusega: nüüd tuleb retseptikeskuses kontrollida, kas inimesel on teisele retsepti välja ostes ka selle jaoks õigus. Kolmandale isikule saab retsepti osta hooldusõiguslik lapsevanem, inimese eestkostja või digiloos volituse saanud isik.

Seega, kui inimene soovib oma täisealisele tuttavale või sugulasele e-apteegi kaudu retsepti osta, peab see inimene, kellele retsept välja kirjutatud on, logima sisse digiloo portaali ning tegema uuele esindajale volituse.

Uus lahendus on võimalikest parim, kuid pole ideaalne

Mustamäe Apteek OÜ juhatuse liige Jürgen Jänese, kes juhib Apotheka e-apteeke, ütles ERR-ile, et uus lahendus on kõikidest laual olnud variantidest parim, kuid ka sellel on omad puudused.

Ta selgitas, et haigekassa pole veel täpsemaid selgitusi andud, kas ja millised patsiendid süsteemist välja jäävad.

"Praegu ongi asi lahendatud läbi patsiendiportaali või hooldusõiguslike vanemate, aga näiteks kohtumääruse alusel volitatud inimesed või kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, nende kohta meil andmed puuduvad, kuidas nende õigused meie portaali tulevad," sõnas Jänese.

Näiteks lapsevanema hooldusõiguse olemasolu jõuab Jänese sõnul retseptikeskusesse automaatselt läbi rahvastikuregistri ja esindajale tehtud volitus läbi patsiendiportaali.

Ta lisas, et haigekassa jagab apteegi küsimustele vastuseid tuleval nädalal ning siis peaks pilt olema selgem. Jänese rõhutas, et e-apteegid ise arendustegevust selles valdkonnas tegema ei pea, vaid selle eest vastutab riik.

Digilahendustega kaasneb alati kitsaskohti

Jänese ütles, et üks murekoht võib olla ka inimeste digipädevus. Näiteks ei saa vanainimene digiloos volituse tegemisega hakkama ning teda tuleb sellega aidata. Samas ei maksa vanemaid inimesi Jänese sõnul ka alahinnata.

"Paratamatult võib digilahenduste juures kitsaskohti tulla /---/, kuid eks inimestel hakkabki järk-järgult digivõimekus suurenema," sõnas ta.

Varasemaga võrreldes kasutajate jaoks e-apteekides midagi ei muutu. Inimene saab jätkuvalt e-apteeki sisse logida ning sisestada teise inimese isikukoodi, kellele retsepti osta soovitakse. Siis annab retseptikeskus vastuse, kas inimesel on volitus kolmanda isiku retsepte näha.

Retseptiravimi saab siiski väljastada vaid apteeker. "Meil on alati päris apteeker, kas proviisor või farmatseut, e-apteegis olnud. Tehisintellekt ei tee seal midagi," selgitas Jänese süsteemi, kui retseptiravimi väljastamiseks läheb.

AKI on tulemusega rahul

AKI järelevalve juht Maris Juha ütles pressiteate vahendusel, et pärast raskeid vaidlusi on jõutud soovitud tulemuseni

"Eriti oluliseks pean seda, et nüüd kontrollitakse ka seda, kas lapsevanemal on lapse hooldusõigus. Praktikas unustatakse see tihti ära. Kutsun üles igaüht digiloos oma volitused üle vaatama," lisas ta.

AKI lisas, et jätkuvalt saab inimene arstilt paluda ka sellise retsepti väljakirjutamist, mida keegi teine näha ega välja osta ei saa (nn privaatne retsept). Seega saab volitatud isik e-apteegis näha neid retsepte, mille jaoks tal volitus on, kuid mitte privaatseid retsepte.