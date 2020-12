Koolidele saadetakse laiali juhendid, millest esmaspäevast alates koolikorralduses lähtuda.

Minister Jaak Aab rõhutab, et kaugõppe rakendamine jääb iga kooli enda otsustada, ent koolivaheaeg kestab ikka 23. detsembrist esialgu 10. jaanuarini.

"Ma usun, et see järgmine nädal on kindlasti veidi kergem, nii lastele, õpetajatele, koolidele, aga see valik on koolidel endil," iseloomustas ta koolide plaanitavat õppetööd.

Järgmisest nädalast koolivaheaeg veel ei alga ja ministri sõnul ei saa koolid seda ka iseseisvalt otsustada.

"Nad ei saa seda öelda. Kooli juhtkond peab esitama sellise ettepaneku hoolekogule ja kui hoolekogu on nõus, siis see esitatakse kohalikule omavalitsusele või eraomanikule ja alles tema saab otsustada, kas see vaheaeg nihkub või ei nihku," selgitas Aab.

Valitsuse korraldus kehtib praegu aastavahetuseni. Seejärel saavad ülikoolid ja kutsekoolid ise otsustada, millises vormis nad oma õppetööga jätkavad.

Üldhariduskoolide jätkamine kontaktõppes pärast 10. jaanuari sõltub nakatumistaseme näitudest erinevates kooliastmetes jaanuari alguses, ent mis on otsustamisel sihtväärtuseks, pole veel paigas.

"Kuidas õppevorm 10. jaanuarist edasi läheb või kas on mingeid piiranguid, sellele tuleb otsa vaadata juba uue aasta alguses. Loodame, et need lähevad alla, siis me ei pea tegema raskeid valikuid," ütles Aab. "Me püüame välja töötada variandid, et kui nakatumiste arv on nii kõrge, siis on need variandid ja kui on nii kõrge, toimub niimoodi. Ja siis on võimalik see valik teha koolipidajal, omanikul, kooli juhtkonnal."

Huvihariduse võimalik jätkumine 4. jaanuarist otsustatakse varem.