Pfizeri koroonavaktsiini katsetuste tulemused ilmusid teadusajakirjas

Pfizeri ja BioNTechi koroonavaktsiini kliiniliste katsetuste tulemused ilmusid neljapäeval eelretsenseeritavas ajakirjas New England Journal of Medicine.

Samal ajal kogunes USA toidu- ja ravimiamet arutama vaktsiini heakskiitmist.

Ajakirja juhtkirjas öeldakse: "Katsetuste tulemused on muljetavaldavad ja kannatavad välja kõikmõeldava analüüsi. See on triumf."

Kõik katsefaasid kokku hõlmasid 44 000 vabatahtlikku, kellest poolele anti vaktsiini ja poolele platseebot.

Artiklis kinnitatakse, et kahedoosine BNT162b2 kuur on COVID-19 vastu 95-protsendise tõhususega. Vaktsiin toimib ühtmoodi eri vanusest, soost, rassist, rahvusest, kehamassiindeksist ja varasemate haiguste olemasolust sõltumata.

Ajakirja sõnul jääb küsimus, kas ootamatute ohuolukordade arv tõuseb, kui vaktsineerivate hulk tõuseb miljonite ja miljarditeni. Ka ei ole teada kõik võimalikud kõrvaltoimed ega seegi, kui kaua vaktsiini toime säilib ning kuidas see toimib laste, rasedate ja immuunpuudulikkusega inimeste puhul.