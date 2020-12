Aas: uuest aastast kaovad Tallinna lennujaamast lennupiirangud

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles ERR-ile, et lennupiirangute kaotamine ei tähenda siiski seda, et lennuliinid kohe taastuksid, sest reisijaid lihtsalt pole. Küll aga usub Aas, et pärast laialdasemat vaktsineerimist võib järgneda plahvatuslik lennureisijate arvu kasv.

Euroopa Komisjoni otsusel ei tohi liikmesriigid uuest aastast koroonapiirangutele viidates keelata lennuliiklust. Eesti ja Läti olid EL-is siiani sisuliselt ainsad riigid, mis koroonaleviku tõkestamiseks lennukeelde kehtestasid. 18. detsembril lendab Tallinnast Tenerifele üle pika aja esimene otselend. Kas reisfirmad võivad edaspidi kindlad olla, et seekord te oma keelava allkirjaga kätt ette ei pane?

Aasta lõpuni kehtib meil reegel, et lennata võib nendesse piirkondadesse, kus nakatumine on alla kahekordse Euroliidu keskmise. Euroopa keskmine oli vahepeal kõrge, kuid praegu on kiires languses, näiteks Hispaaniasse võib täiesti vabalt lennata. Sellega pole mingit probleemi. Loomulikult valitsuse liikmena ütlen inimestele, et kannatame veel natuke, ei ole veel see aeg, kui tormata! Aga kui midagi hullu Euroopas ei juhtu, siis kõiki liine võib teenindada.

Kas see puudutab ka Euroopa Liidu väliseid liine?

Jah, see puudutab ka neid liine.

Te olete vaielnud pikalt Turkish Airlines´ga, nüüd saab lennukompanii Tallinnast Istanbuli taas lendama hakata?

Jah, saab. Aga miks me ei lubanud Türki sügisel lennata, kuigi meie turismiettevõtted väga tahtsid seda teha? Sest meil oli info, et Türgi koroonanumbrid ei pruugi olla õiged. Novembri lõpus ütles Türgi tervishoiuminister, et nüüd on statistika teistsugune. Seni nad lugesid koroonahaigeteks ainult neid inimesi, kellel olid selged sümptomid. Muutunud statistika näitab, et Türgi on muutunud kõige kõrgema nakkustasemega riigiks Euroopas. Seega Türgi puhul lendude keelamine oli õige otsus. Kui nüüd on Euroopa Liit leidnud, et välispiirangud on vaja maha võtta, siis need piirangud maha lähevad ja lennata saab kõikjale.

Ka Moskvasse?

Kõikidesse sihtpunktidesse, kuhu lastakse.

Kuidas on olukord Nordicas? Millal lõpuks saab allkirja leping, millega Poola LOT lahkub Nordica tütarfirmast Regional Jet?

Mina olen selle allkirjastanud, loodetavasti poolakad annavad allkirja veel enne selle aasta lõppu.

Suvel kritiseeriti palju Nordicat, sest meie oma rahvuslik lennukompanii ei tormanud Tallinnast liine avama. Praegu tuleb tunnistada, et see oli õige otsus. Läti lennufirma Air Baltic on saanud hiigelkahjumeid võrreldes Nordicaga. Mis edasi saab?

Nordica on käitunud väga mõistlikult. Ka LOT-iga lahkuminek on sõbralik, näiteks saab Nordica edasi kasutada Poola lennufirma müügiplatvormi. See näitab, et lahutuse järgset tüli ei ole. Mis puudutab konkurentsi lätlastega, siis lennukipargi suurus on mõlemal lennufirmal enamvähem ühesugune, lätlastel on aga palju suuremad lennukid. Meie kahjum tuleb 20 miljonit, nende kahjum üle 200! See näitab, et oleme õigel teel.

Lisaks jätkame koostööd SAS-iga. Ei saa välistada, et kui kevadel vaktsineerimine jõuab suurema osa eurooplasteni, siis toimub lennureisimises plahvatuslik kasv. Inimeste ootus reisimise järgi on tohutu. Kogu reisiraha pole jaekaubanduses ära kulutatud, kuigi meie jaekaubandus ei saa ka müüginumbrite üle kurta, aga osa rahast on järgmiste reiside jaoks tallel.

Kas Euroopa Komisjon on öelnud, et ollakse valmis teistkordseks lennundusele abikäe pakkumiseks? Möödunud suvised rahahunnikud on põletatud ja Air Baltic on juba jõudnud teatada, et ilmselt vajavad kevadel lisaraha…

Ma ei tea, et Euroopa Komisjon oleks midagi selle kohta öelnud. Nordica plaanid on tehtud nii, et piisab möödunud aastasest rahasüstist ja selle kasutamisega ollakse graafikus. Lisaabi nad ei vaja. Kõik sõltub aga ka sellest, kuidas kevadel lennundusturg avaneb. Talvel seda veel ei juhtu.