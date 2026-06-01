Ryanair sügisest enam Tallinnast Berliini ei lenda

"Saksamaa ei ole lihtne turg odavlennufirmadele. Saksamaa probleem on see, et seal on väga kõrged lennundusmaksud, ja odavlennufirmade kulubaasi viib see väga kõrgeks," ütles Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

Eestis on praegusel hetkel Berliini liinil kaks lendajat: Air Baltic ja Ryanair lendavad mõlemad neli korda nädalas. Kui suvel on kokku kaheksa lendu, siis talvel vaid kaks.

"Berliini turg on väga puhkusereisija poole kaldu," tunnistas Pärgmäe. Tema sõnul on küsimus selles, keda leida Air Balticule lisaks lendama järgmiseks suveks Berliini.

Lisaks Ryanairile on Berliinis jätkuvalt baas nii Easyjetil kui ka Eurowingsil. Viimane avas 1. mail Tallinnast Düsseldorfi liini.

"Berliin on suhteliselt hea ja tuntud sihtkoht Eestist. Ma arvan, et on väga suur tõenäosus, et mingi lennufirma järgmisel suvel Berliini vastu huvi tunneb," lisas Pärgmäe.

Kui ei ole Berliinist baasi, on sealt Tallinna lende väga keeruline teenindada.

"Lennufirmad saavad sisse lennata ainult oma baasidest ja kuna Air Balticul on Tallinnas baas, siis Air Baltic saab Tallinnast jätkata Berliini liini teenindamist," kinnitas Pärgmäe.

Sel suvel on lennufirmadele rohkem väljakutseid, sest lennukikütuse hinnad on tõusnud märkimisväärselt, kuid viimase kuu jooksul on hinnad tipust juba alla tuldud.

"See hinnatõus on selline, et kui piletid on odavamalt ette müüdud, siis lennufirmadel on majanduslikult raske neid liine suvel lennata ja sellel põhjusel on liine ka kokku tõmmatud," märkis Pärgmäe.

Pärgmäe sõnul on täiesti loogiline, kui odavlennufirmad oma äriplaani Saksamaal muudavad. Ryanairi Berliini sulgemine on lihtsalt üks samm sellel teel.

Pärgmäe sõnul oli maikuu Tallinna Lennujaamas väga hea. Reisijate arvu kasv oli üle kümne protsendi.

"Ehk nõudlus püsib tugev ja lennufirmad pingutavad selle nimel, et hoida liine ja lende alles" ütles Pärgmäe.

"Mis puudutab Hormuzi ja Iraani kriisi, siis kaks kuud tagasi oli hirm Euroopas ja terves maailmas palju suurem, sest oli ka hirm, et lennukikütus saab otsa. Tänasel hetkel kütuse puudujäämise mure on suuresti ära lahenenud," ütles Pärgmäe.