Laupa mõisas kõlas reedel laste laul. Kuna jõulupidu korraldada ei tohi, jäädvustati klasside etteasted ja kontsert toimub interneti vahendusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii nagu ka kõigis teistes Järvamaa koolides, jätkub õppetöö Laupal alates esmaspäevast kodudes.

"Kõige tähtsam koht on e-Kool ja sinna esmaspäevaks ilmuvad natuke lõbusamad, lühemad ja naljakamad ülesanded. Kindlasti kergemad ja väiksemamahulisemad kui kevadel olid," selgitas Laupa põhikooli õppejuht Anne Martis.

Martis ütles, et kool ei poolda seda, et tavatundide ärajäämine lükkab ka õppeaasta edasi. "Me ei pooldaks seda, jaanipäevani lapsed ei jaksa koolis käia."

Uutmoodi koduõppes ei õpita rangelt tunniplaani järgi.

"Nad saavad näiteks vene keeles laulda, igasuguseid erinevaid põnevaid tekste kuulata. Ajaloos vaadata huvitavaid videosid, mis on sellele ajastule omane, mida nad parasjagu õpivad. Et neil oleks põnev, et neil oleks vahva ja et neil oleks hoopis teistmoodi, positiivne õppimise nädal," rääkis ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja vene keele õpetaja Tiina Pärn.

7. klassi õpilane Iris Jurtšenko e-õpet ei pelga. "Ma olen iseseisev õppija, saan kõigest hästi aru, ma tulen kõigega toime," ütles ta.

"Koolis oleks parem käia kui kodus olla, sest õpetajad saavad sulle lahti seletada ja aidata, kui sul on vaja midagi teha," ütles samuti 7. klassis õppiv Aigi Int.

Kui koroonaolud paranevad, loodab Laupa koolipere taaskohtuda 11. jaanuaril.

"Kui nii hästi ei lähe, kohtume nendega interneti vahendusel. Koolivaheajal me ennast koolitame ja 11. jaanuariks oleme nendega valmis Google'i klassiruumis või muudel platvormidel tegema internetitunde reaalajas," rääkis Pärn.

Kõik Järvamaa koolide lapsed, kes seda soovivad, saavad järgmisel nädalal kooli poolt tasuta toidupaki.