Kuigi Tallinnas saavad vanemad alates esmaspäevast hädavajadusel tuua oma 1. kuni 3. klassi lapsed koolimajja, paneb neljapäeval tehtud valitsuse otsus mujal Eestis algklasside õpilased ja nende vanemad raskesse olukorda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu poole on ka juba pöördunud meditsiinitöötajad, kelle lapsed käivad algklassides ja kes kuidagi ei saa praegu varem töölt ära minna. Eks nad peavad siis vanaemade juurde need lapsed saatma," ütles teadusnõukoja juht Irja Lutsar.

Saue gümnaasiumi direktori Triinu Luiga sõnul oleks koolidel vaja pikemat aega ümberkorralduste tegemiseks. Valitsus plaanib otsustada koolide kontaktõppe lubamise jooksvalt, vaadates nakatumisnäitajaid uue aasta alguses.

"Jooksvalt ei tohiks tähendada seda, et otsuseid tehakse kahepäevase etteteatamisega. Hea oleks, kui info tuleks varem. Kui juhised tulevad teiselt tasandilt ehk ministeeriumi või valitsuse tasandilt, et siis oleks koolidel pikemalt aega teha ümberkorraldusi. Vähemalt nädal aega enne võiks see info olla," kommenteeris Luiga.

11. jaanuarist oleks nii Lutsari kui ka Luiga sõnul parem jätkata kontaktõpet.

"Meie koolis nii õpetajad, lapsevanemad kui ka lapsed ikkagi enamus eelistavad kontaktõpet. Ja praegu sellest lähtuvalt, et meie koolis on olnud koroonapositiivseid nii töötajaid kui ka lapsi, on olnud juba päris palju hübriidõpet, kus õpetajatel vahelduvad kontaktõppetunnid ja distantsõppetunnid ja see on väga koormav," rääkis Luiga.

"Võib-olla me mõtleks veel koolis korra läbi, kuidas me saame kõigist neist reeglitest kinni pidades koolitööd ikkagi jätkata, sest isegi kui vaktsiin tuleb, siis lastele järgmisel aastal kindlasti vaktsiini ei tule," ütles Lutsar.

Triinu Luiga sõnul võiks jaanuarist koolidel endal olla võimalus oma õppevormi üle ise otsustada, lähtudes muu hulgas nakatumise määrast.

"Aga koolil peaks olema võimalus seda konsulteerida mingisuguse spetsialistiga, konkreetse spetsialistiga terviseameti ja ministeeriumi tasandil, et ta ei jääks üksi, kui ta on kahtleval seisukohal," lisas ta.

Tartu linnapea Urmas Klaas ei pidanud õigeks saata algklasse distantsõppele, samuti ei mõista Klaas Tallinna tegevust olukorras, kus valitsus otsustas koolid sulgeda.