Läti loodab esimesed vaktsiinidoosid saada jaanuari algul

Läti tervishoiuasutuste ühistööna valmis riiklik koroonaviiruse vastu vaktsineerimise tegevuskava, esimesed vaktsiinidoosid loodab Läti saada jaanuari algul. Vaktsineerimine on kõigile vabatahtlik ja tasuta.

Lätlased on valmis saanud ka maailma esimese koroonaproovide võtmise automaadi, mis paigaldati Stradinši kliinikusse meditsiinitöötajate testimiseks.

Kui Euroopa Liit vaktsiinid heaks kiidab, loodab Läti jaanuaris saada 12 000 Pfizeri/BioNtechi ja 127 000 AstraZeneca vaktsiini doosi. Moderna vaktsiini saabumise aeg pole veel teada.

Esimestena saavad vaktsineerimise võimaluse meditsiinitöötajad, kes koroonapatsiente ravivad ja ka erakorralise meditsiini teenistuste personal.

Teises osas, mis tõenäoliselt toimub veebruaris-märtsis, vaktsineeritakse sotsiaalkeskuste kliente ja töötajaid. Kolmandasse rühma kuuluvad vanemad kui 60-aastased, kes põevad mõnd kroonilist haigust ja neljandasse operatiivtöötajad – politseinikud ja piirivalvurid – ning koolide ja lasteaedade töötajad.

Laiema vaktsineerimiseni ei jõuta Lätis ilmselt varem kui järgmise aasta teises kvartalis.

"Vaktsineerimiseks luuakse meditsiiniasutustes eraldi kabinetid, mis asuvad kas inimeste töö- või elukoha lähedal. Igal juhul peab vaktsineerimisele eelnema arsti või arstiabi konsultatsioon. Läti immuniseerimisnõukogu, ravimiagentuur ning haiguste kontrolli ja ennetamise keskus on alustanud nõustamisi ja läbi mõelnud ka logistika, sest koroonavaktsiin nõuab eritingimusi. Igaühele kättesaadav on ka teave vaktsiinide mõju ja kõrvaltoimete kohta," rääkis Läti terviseminister Ilze Vinkele.

Et testimine muutuks kiiremaks ja turvalisemaks, on Läti teadlased ja arstid koos Gulbise labori ja ettevõtjatega valmis saanud esimese proovivõtu automaadi. Stradinši ülikooli haigla töötajad on oma tervist selle roboti abil juba esimesi päevi testida saanud.

Täisautomaatne proovirobot on täielikult välja töötatud Lätis, vastab kõigile proovide käitlemise nõuetele ja aitab kokku hoida proovide võtmiseks vajalikku personali.