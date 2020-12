Muinsuskaitse jagas Pärnu vanalinna ja kuurordi hooned kategooriatesse

Rahvas, kellele muinsuskaitses kavandatavad muudatused huvi pakkusid, sai nendega tutvuda telgis Iseseisvuse väljakul. Palju rahvast kohale ei tulnud, kuid vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsekord läheb veel kevadel avalikule arutusele.

Muinsuskaitse tegi hoonete kaitsekategooriatesse jagamisel ära suur eeltöö.

"Kaitsekategooriad A, B ja C tekkisidki selle järgi, kui palju muinsuskaitseamet tahab sekkuda nendes hoonetes ehitustegevusse. C-kategoorias kõige vähem, peaaegu üldse mitte. B-kategoorias natukene rohkem ja B-kategoorias pigem me tahame kaasa rääkida ainult eksterjööris tehtavatel muudatustel. A-kategooria on see, kus me tahame sees ka kaasa rääkida," rääkis muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik Helle-Triin Hansumäe.

Pärnus on ajaloolisi hooneid, mis on juba mälestisteks tunnistatud ja neid praegune muudatus ei puuduta. A-kategooriasse aga ei liigitatud ühtki elamut, sest inimese koju muinsuskaitse siiski tungida ei soovi.

"Kuna Pärnus on see muinsuskaitseala nii suur, siis muinsuskaitseala elamuid me A-kategooriasse üldjuhul ei pane. Ikkagi sellised avalikus kasutuses olevad hooned on need, kus me määrame nad A-klassi," rääkis Hansumäe.

Praegu käib kaitsekorra koostamine Pärnus, Kuressaares ja Tartus. Esmalt tehakse protsess läbi Pärnus.