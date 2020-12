Marti Kuusiku kohtuprotsess lükkub järgmisesse aastasse

Kohtuvaidlused olid kavandatud 21. detsembrile. Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich edastas, et nimetatud kuupäeval kohtuvaidlusi ei toimu. "21. detsembril oskame öelda, millal vaieldakse," lisas ta.

Kuusiku kohtuprotsessis on koos eelistungiga peetud kümme istungit. Ehrlichi sõnul on kõik isikulised tõendid uuritud, üle on kuulatud kannatanu, Marti Kuusik, prokuröri tunnistajad ja kaitsja tunnistajad. Osast tunnistajatest kaitsja loobus.

Protsess Kuusiku üle algas novembri lõpus. See pidanuks algama juba kevadel, kuid lükkus koroonapandeemia tõttu edasi.

Viru ringkonnaprokuratuur süüdistab Kuusikut perevägivallas, täpsemalt öeldes kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel. Kuusik end kohtus süüdi ei tunnistanud. Samuti on vägivalda eitanud protsessis kannatanuks tunnistatud Kuusiku endine elukaaslane Karin Kuusik.

Kuusiku suhtes alustati kriminaalmenetlust eelmise aasta 29. aprillil tema kohta meedias esitatud väidetava koduvägivalla kahtluse uurimiseks. Vähem kui kaks päeva väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametis olnud Kuusik esitas tagasiastumispalve, öeldes, et tema vastu meedias esitatud süüdistused on laim. Tagasiastumist põhjendas Kuusik asjaoluga, et soovib tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning keskenduda kriminaalasjas enda kaitsmisele ja oma hea nime taastamisele.