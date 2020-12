Seoses kaugõppega algas ka koolilõunate jagamine

Enamus eesti koole on alates esmaspäevast kaugõppel ja seepärast on omavalitsused käivitanud jälle toidupakkide jagamise, et lapsed ei jääks kodus olles koolilõunast ilma. Toidupakkide tellimine ja koostamine on aga keeruline, sest tarnijad ja tootjad polnud nii järsuks nõudluse kasvuks valmis.

Juhan Liivi nimelise Alatskivi kooli direktor Helen Paju ütles, et kool pakub koolilõunat kõikidele lastele, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Nii on nädalase toiduraha eest püüdnud õpilastele pakid tellida enamus omavalitsusi.

Kui Peipsiääre valla Alatskivi kooli toidupakk maksab kokku ligi kaheksa eurot, siis Tartu linna pakkidesse mahub toitu rohkem.

"Kõik Tartu õpilased saavad selleks nädalaks suure toidupaki, raha võetakse selleks riigi koolitoidu toetusest ja see maksab kakskümmend eurot. Ja mul on üks selline näidisnimekiri ka, seal on tavalised igapäevased toiduained," rääkis Tartu abilinnapea Asko Tamme.

Et toit kogutud ja pakitud saaks, vastutab iga kool ise. Seega hakkasidki eelmise nädala lõpus sisuliselt kõik eesti koolid tellima pakkimiseks sobivat toitu. Kui Alatskivi koolis tellib tooted söökla juhataja, siis enamikes suuremates koolides tegutseb toitlustusfirma. Üks selliseid on Tartu Tamme kool, kus ligi 900 õpilasest avaldas toidupaki soovi üle 500 lapse.



Tamme kooli ja veel ligi 60 Eesti kooli toitlustava firma Baltic Restaurants Eesti tegevdirektor Aaro Lode tõdeb, et kiiresti uueks nädalaks teistsugune toit tellida oli keeruline.



"Kuna see info tuli nii ootamatult ja nii kiiresti, siis tegelikult ei ole tootjad ja tarnijad võimelised nii kiiresti reageerima. Teine asi, mida me näeme, on et suured tarnijad on väga jäigad ja väga vastu ei tule. Kui meil on vaja ootamatult saada kiiremini asjad kätte, siis ega väga vastu ei tulda," sõnas Lode.

Seetõttu saavad ka toidupakkide sisud olema üsna erinevad - alates mandariinidest ja piparkookidest kuni purgisuppide ja kaerahelvesteni. Kindlasti pole see aga sama toit, mida oleks laps koolis kohapeal söönud, vaid ikkagi nädala toiduraha eest kokku pandud pakk.