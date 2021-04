Saue kool jagab toidupakkidest üle jääva toidu eakatele

Sooja koolilõuna asemel on lastel juba mõnda aega tulnud leppida koolist antava toidumoonaga. Mõnele perele on sellest suur abi, teistele sobivad toidupakist vaid valitud palad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Inimeste toitumisharjumused on erinevad. Osad pered loobuvad eelkõige kuivainetest - nendes kodudes kasutatakse kallima firma asju tavapäraselt. Ja siis on need poolproduktid. See võib tuleneda sellest, et kodus kasutatakse puhast liha," selgitas Saue gümnaasiumi direktor Triinu Luiga.

Sauel oli kolmapäeval toidupaki päev. Paki sisu on ette teada ja kogukonna algatusel saab juba toidupakile järele tulles sellest välja tõsta toiduained, mis perele mokkamööda pole.

"Lapsevanemad tõid kodudest ka neid asju, mille nad olid varem pakkidega saanud ja panid uuesti ringlusesse. Toodi kuivaineid, mis olid seisma jäänud, ja ka purgisuppe," rääkis Luiga.

Nii andis kool enne vaheaega Saue eakatele jagamiseks seitse kasti toitu. Kolmapäeval välja jagatud 600 toidupakist tõsteti välja ühe kasti jagu toidukraami.

Kui purgisupid ja kaerahelbed näivad olevat kõige vähem ihaldatud toidupoolis, siis Saue päevakeskuse hooldaja Kaire Sildniku sõnul maitsevad eakatele need väga.

"Nemad on pudruinimesed, nad on selleaegsed, kes on kasvanud pudruga," ütles Sildnik.

Sauekad said tõuke Laagris elava Kristel Kuuse ettevõtmisest. Kui naise naabriperel jäi kooli toidupakkidest üksjagu kraami üle, tuli tal idee see kokku koguda ja abivajajatele viia.

"Osteti lisaks juurde ka veel värskeid asju, et lapsed saaksid ka kommi, õuna toodi suur kastitäis ja siis ma jagasin ja jaotasin kõikidele natukene midagi," rääkis Kuusk.

Naine kogus Tallinnast, Laagrist ja Sauelt nii suure koguse toitu, et seda jagus 40 paki tegemiseks, mis saadeti aprilli keskel laiali üle Eesti.

"On kõiki, on üksikisad, on üksikemad, on pensionärid, on lihtsalt üksik mees, naisterahvas, noorem, vanem, suurpered. Pigem üksikud inimesed ja need, kes oma haiguse tõttu ei saa toast välja," kirjeldas Kuusk abivajajaid.

Oma pere ja tegemiste kõrvalt nii suurelt Kuusk toidukogumist enam ette võtta ei jõua, nüüd suunab ta annetajad otse abivajajateni.

Mitmes Tallinna koolis on tehtud üleskutseid viia ülejäävad toiduained Toidupangale. Tallinna toidupanga juhataja Agnes Ojakivi sõnul on mõned pered toonud neile koolidest saadud toidupakke.