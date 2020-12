Optimistliku stsenaariumi järgi võib vaktsiinitarne Eestisse alata veel detsembrikuu viimastel päevadel, kuigi tõenäolisem on vaktsiinide jõudmine terviseameti kesklattu jaanuari alguses. Sel juhul algab vaktiinide jagamine immuniseerimise läbiviijatele jaanuari esimestel nädalatel.

Et tagada vaktsiinide ohutu logistika ja säilitamine, peab terviseamet olema vajalike seadmete ja tarvikutega varustatud jaanuari alguseks. Hanked põhivara soetamiseks on nüüdseks läbi viidud ning jaanuari alguseks on terviseamet vaktsiinide vastuvõtmiseks kesklattu ja vaktsineerimisega alustamiseks valmis.

Valitsuse eraldatud ligi 190 000 eurost 83 000 läheb tingimuste loomiseks vajalikeks investeeringuteks, et soetada universaalkülmikud (temperatuurivahemik -10 kuni -86 kraadi) ja ultrasügavkülmikud (-50 kuni -86 kraadi).