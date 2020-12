Ööpäevane surmade arv Leedus on kõrgeim, millest riik alates pandeemia algusest teatanud on, teatas teisipäeval riigi statistikaamet.

Kokku on Leedus registreeritud 96 452 nakkus- ja 863 surmajuhtumit, muudel põhjustel on surnud 423 koroonaviirusega nakatunut. Koroonaviirusest on paranenud 41 665 inimest, neist 2591 viimase ööpäeva jooksul.

Aktiivseid haigusjuhtumeid on 53 501.

Lätis tehti viimase 24 tunni jooksu 9400 koroonaviiruse tuvastamise testi, millest 587 osutus positiivseks, teatas kohalik rahvusringhääling. Suri viis inimest ning haiglaravil viibib 841 koroonapatsienti.

Soomes tuvastati uusi nakatunuid viimasel ööpäeval 349, uusi surmajuhtumeid lisandus viis, kirjutab YLE. Haiglaravil viibib viimastel andmetel 284 patsienti.