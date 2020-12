Kaitsevägi sai koroonaviiruse leviku kontrolli alla

Kolm nädalat tagasi oli kaitseväes 125 koroonapositiivset inimest, kellest enamik olid ajateenijad. Kaitseväe peaarsti kolonel Targo Lusti sõnul on praegune seis märgatavalt parem.

"Need meetmed, mida me oma plaanis ette nägime, on olnud piisavalt efektiivsed ja täna me räägime sellest, et isoleerituid kaitseväes, nii kodus kui kaitseväes, on 230 ja positiivseid ajateenijaid on tänase lõunase seisuga ainult 16," rääkis Lusti ERR-ile.

Koroonaviiruse teise laine tõrjumiseks on kaitseväel kulunud üle 100 000 euro. Lusti märkis, et palju oli abi hoogsast testimisest.

"Et koheselt testida ühe positiivse vastuse järel ka lähikontaktseid, tuvastada need võimalikult kiiresti ja panna isolatsioonimeetmed peale. Meil on olnud näiteks esimese brigaadi puhul, kus väeosad on Tapal ja Jõhvis laiali, Tapal üks eraldi ala, kus COVID-positiivseid oleme hoidnud ja ravinud. Ja Tallinna linnakutes, kus hajutatust linnaku sees on natukene keerulisem teha, oleme kasutanud selleks Selis asuvat taastusravipinda."

Lusti märkis, et Tapa koondumisalal oli kõrghetkel kuni 80 ja Selis ligi 20 nakatunud ajateenijat.

"Need on olnud just need lisapinnad ja võimekused, mis on andnud selle eelise, et me saame nakatumiskordaja väeosas viia madalale ja uute juhtude teket vältida."

See, et kaitseväest on koroonaviirus eemale tõrjutud, annab hingamisruumi ka ajateenijatele, kes tavaliselt novembris puhkusele lubatakse. Nüüd algab suurema osa ajateenijate puhkus 18. detsembril ja kestab kuni 3. jaanuarini.

"See võib tähendada teatud erisusi, aga ma arvan, et need erisused on juba plaanitud selliselt, et kes peaksid korrapidamisteenistuse tõttu või muul põhjusel veel väeosas edasi olema, need on oma tegemised graafikule vastavalt ära ja siis puhkusele. Ja see sõnum on kindlasti kõikidele, et kõik saavad oma puhkused kätte, kellelgi ei jää midagi õhku rippuma või midagi saamata."

Targo Lusti märkis, et mõnes mõttes on puhkuse edasinihkumisest ajateenijatele ka kasu. Kui tihtilugu tuleb ajateenijal valida, kas saada linnaloale jõulude või aastavahetuse ajal, siis nüüd saab suurem osa neist kogu pühadeaja kodus olla.

"Aga kindlasti tahaks meelede tuletada kõigile, et peaks püsima võimalikult kodune ja perekeskne, et kontakte maksimaalselt vältida," pani Lusti ajateenijatele südamele.

Kaitsevägi lubab toetust ka selleks, et ajateenijad võimalikult ohutult koju jõuaks.

Väeosad panevad teatud ekspressliinid käima väeosade ja suuremate linnade vahel ja on ka väiksemate sihtkohtadega sõidud, ütles Lusti.

"Näiteks ajateenijate grupil on tarvis Kuusalusse või Paidesse minna, siis selliseid on tehtud. Ja samamoodi on see tagasitulek korraldatud, et kaitsevägi teeb võimalikult lihtsaks ja turvaliseks ajateenijate liikumise jaanuaris tagasi väeossa."