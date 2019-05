Saaremaa Laevakompanii vastu on nõudeid 90 miljoni euro ulatuses

Praeguseks on Vjatšeslav Leedo pankrotis Saaremaa Laevakompanii vastu laekunud nõudeid umbes 90 miljoni euro ulatuses. 18 miljonit Leedo enda Holostovi Kinnisvarahalduse poolt. Vara on Saaremaa Laevakompaniis ettevõttes umbes viie miljoni euro ulatuses.

Saaremaa Laevakompanii pankotihaldur Veli Kraavi kinnitati pankrotihalduriks selle aasta märtsil võlausaldajate esimesel üldkoosolekul. Tema sõnul hääletas tema poolt üle 90 protsendi võlausaldajatest. Kuivõrd selleks hetkeks oli Tallinna ringkonnakohus määranud, et protsessis on Holostovi Kinnisvaral hääli vastavalt 18 miljoni eurosele nõudele ja Leedo vanadel äripartneritel Richard Tomingasel ja Olavi Miilil 1 miljoni euro ulatuses, siis Kraavi määrati ametisse Leedo häältega. Tomingas ja Miil olid tema määramise vastu.

Sellest ajast on Tomingas ja Miil esitanud pankrotipessa uusi nõudeid. Kraavi sõnul enam kui 60 miljoni euro ulatuses. Holostovi Kinnisvarahaldusel on jätkuvalt nõudeid umbes 18 miljoni euro ulatuses. Kokku on praeguseks nõudeid umbes 90 miljonit eurot. Lisaks on paralleelselt käimas 30 kohtuvaidlust nõuete tunnustamise osas.

Kraavi hinnangul kukuvad mõned nõuded kindlasti ära. "Need vaidlused on praegu küll alles algfaasis. Ei taha ära sõnuda ja eks elu näitab, aga selge on see, et sellises mahus need nõuded paika ei jää," rääkis Kraavi.

Nõuete aluseks on erinevad lepingud. "Peaasjalikult tollest ajast kui laevadega opereeriti. Seda on keeruline rääkida. Dokumentaalselt oleks seda parem näidata. Vastastikku on sisuliselt kõik nõuded vaidlustatud. Elu näitab, mis sealt saab. Väga hea oleks, kui käivitunud kriminaalasjast tulemus võimalikult ruttu ära tuleks, see oleks suureks abiks," lisas ta.

Kui Leedo ja kolme teise inimese vastu käivitunud kriminaalmenetlus peaks jõudma selleni, et nad mõistetakse süüdi, siis võiks Kraavi hinnangul Holostovi Kinnisvarahalduse 18-miljonine nõue ka ära kukkuda. "Kui tuvastatakse, et kõik põhineb mingit tüüpi võltsingul."

Samuti võib erinevaid asju veel juurde tulla, kui esialgne revisjon suvel valmis saab. "Selle pinnalt selgub, kas on võimalik kellegi vastu mingeid nõudeid esitada, erinevaid hagisid ja kui me leiame mingisugust ainest, väga võimalik et tuleb ka kuriteoteateid. Aga praeguse seisuga on lihtsalt meil see asi laual. Ja see maht on tõesti suur," märkis Kraavi.

Vara on Saaremaa Laevakompaniis alles raamatupidamisliku väärtusega umbes 5 miljonit eurot. See on 10 protsenti Holostovi Kinnisvarahaldusest. Kraavi märkis, et mis ta reaalne väärtus on, on keeruline öelda.

Kolmapäeval otsis keskkriminaalpolitsei läbi Saaremaa ärimehe Vjatšeslav Leedo ettevõtete Saaremaa Laevakompanii ja Holostovi Kinnisvarahalduse peakontori. Läbiotsimised on osa kriminaalmenetlusest, mille raames kontrollitakse kahtlust, et Saaremaa Laevakompanii pankrot võib olla tahtlikult põhjustatud.

Kriminaalasjas on neli kahtlustatavat. Vjatšeslav Leedot kahtlustatakse pankroti põhjustamises ja võltsitud dokumendi kasutamises ning Tõnis Rihvki dokumendi võltsimises ja maksejõuetuse põhjustamises. Veel üks ettevõttega seotud inimene sai kahtlustuse võltsimises ning üks pankroti põhjustamisele kaasaaitamises.

Saaremaa Laevakompanii teenindas aastaid mandri ja suursaarte vahelisi laevaliine, kuni riigifirma Tallinna Sadam viimaks liinide teenindushanke võitis. Peale seda üritas Saaremaa Laevakompanii tööta jäänud parvlaevu erinevates kohtades rakendada kuid suurema eduta.

Mõne aasta jooksul tekkisid Leedol erimeelsused tema äripartnerite Olav Miili ja Richard Tomingasega. Selleks, et pääseda partnerite ees kohustuste täitmisest otsustas Leedo viia oma Saaremaa Laevakompanii pankrotti, nii et suurim võlausaldaja oleks olnud tema enda ettevõte, kirjutas Pealtnägija möödunud aastal.