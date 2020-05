Leedo firma Tuule Piletikeskus OÜ omandusest liikus Tuule Liinid OÜ eelmisel nädalal Tõnis Rihvki firmale T.R.Merendus OÜ.

Vjatšeslav Leedo ütles ajalehele, et tema jaoks on ettevõtluses praegu teised prioriteedid – loomakasvatus ja lihatööstuse arendamine võtavad põhilise energia ja peagi on Tallinnas Leedo sõnul alustamas üks suur projekt.

Tuule Liinid opereerib Viimsi valla mandriosa ja Prangli saare vahelisel Leppneeme-Kelnase liinil.