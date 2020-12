AS Tallinna Moekombinaat vaidlustas augustis Harju maakohtu määruse, millega kohus otsustas ettevõtte saneerimismenetluse ennetähtaegselt lõpetada, sest kohtu hinnangul on Tallinna Moekombinaat püsivalt maksejõuetu.

Lisaks Moekombinaadile esitasid määruskaebused Tallinna ringkonnakohtule Elkoral OÜ ja Kristiine KVH ning AS Merko Ehitus Eesti. Praeguse seisuga ei ole ringkonnakohus nende osas veel seisukohta võtnud ning edasisi tähtaegu määranud, ütles ERR-ile kohtute pressiesindaja Anneli Vilu.

Lisaks tühistas ringkonnakohus maakohtu 12. juuni määruse, millega määrati vastuvõtmata saneerimiskava hindamiseks ekspertiis ning eksperdid selle läbiviimiseks. Vilu sõnul ei olnud see määrus edasikaevatav, kuid määruskaebus siiski esitati. Riigikohus jätiis selle 9. novembril tehtud otsusega menetlusse võtmata.

Maakohtu otsust oodates pole T1 keskuse tulevik selgemaks saanud. Nii Pro Kapitali tütarettevõte Tallinna Moekombinaat kui ka suurim võlausaldaja Lintgen on mõlemad ootel. Keskus on avatud ning saneerimismenetlusel on lubatud vaidlustamise ajal jätkata.

Lintgen on varem kutsunud Moekombinaati lõpetama põhjendamatut venitamist, et keskuse saaks müüa uutele omanikele. Lintgeni esindaja Toomas Vaher ütles kolmapäeval ERR-ile, et praegu oodatakse ringkonnakohtu lahendit. Kui ka tuleb otsus, et peab edasi minema pankrotimenetlusega, siis tehakse endast kõik olenev, et T1 keskust avatuna hoida, märkis Vaher.

Tallinna Moekombinaadi ja Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor ütles ERR-ile, et viimased paar kuud on vaikust olnud. "Viimane info, mis meieni jõudis, on, et jaanuaris peaks kohtutelt tulema otsused," märkis ta.

Tänavu 3. aprillil teatas Pro Kapital oma tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluse algatamisest. 15. juunil avaldas Pro Kapital, et kohus on määranud kava hindama eksperdid, kes peavad esitama oma arvamuse saneerimiskava osas hiljemalt 22. juuliks ning kohus otsustab kava kinnitamise hiljemalt 10. augustiks.

30. juulil teatas Pro Kapital, et Tallinna ringkonnakohus on maakohtu määruse seoses ekspertide määramisega tühistanud ja saatnud asja tagasi maakohtule uuesti otsustamiseks.

14. augustil tegi maakohus asjas uue määruse, millega lõpetas Tallinna Moekombinaadi saneerimismenetluse, sest tuvastas, et ettevõte on püsivalt maksejõuetu. Moekombinaat vaidlustas määruse, märkides, et maakohus pole analüüsinud ega hinnanud piisavalt AS-i Tallinna Moekombinaat esitatud väiteid ja tõendeid. "AS-i Tallinna Moekombinaat on esitanud kohtule seisukohad ja tõendid, et AS-i Tallinna Moekombinaat makseraskused on ajutised," märkis ettevõte.