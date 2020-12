Üüriregulatsioon on Eestis muutmatuna kehtinud 20 aastat ja seaduse uuendamise vajadusest on räägitud pikalt. Riiklikult subsideeritud õigusnõu pakkuva õigusbüroo Hugo.legal jurist Merike Roosileht ütleb, et uus seadus on tehtud üürileandjate huvides.

"Mina olen täitsa veendunud, et seadusemuudatus on täielikult mitte üürnike huvides, vaid kaitseb täielikult üürileandja huve. Üürileandja saab panna üürnikule rohkem kohustusi tasumiseks, näiteks elamu remondifondi ja laenumaksed ja samas saab nõuda ka leppetrahvi mitterahalise kohustuse rikkumise korral mida siiamaani kehtiv seadus ei võimalda," ütles Roosileht.

Leppetrahve oleks võimalik küsida muuhulgas näiteks lemmikloomade korterisse laskmise, korteris suitsetamise, lärmamise või kasvõi suitsuanduri patareide vahetamata jätmise eest. Roosilehe hinnangul toovad muudatused kaasa ka uusi kohtuvaidluseid, kuniks uus olukord selgemaks saab.

Kinnisvaraettevõtted leiavad, et vastuvõetud seadus ei ole piisav. Jätkuvalt ei ole võimalik inimest, kes üürilepingut rikub, ilma pikema vaidluseta välja tõsta.

1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter märkis, et uus seadus üürileajdna ja üürniku tülisid ära ei lahenda. "Siin nüüd puuküürnike probleem, kus üürilevõtja keeldub välja kolimast. Ega kui üürnik ei täida seadust, ega see ei muutu ka uue seaduse valguses," ütles Vahter.

Uue asjana on jaanuarist ka võimalik kokku leppida, et üürnik teeks korterit tagastades seal remondi või kataks remondikulud. Näiteks värvides normaalse kasutamisega kulunud seinad või lae, vahetaks tapeedi ja muud sarnast.

Eesti suurim korterirendiettevõte Lumi Capital ütleb, et nemad ei plaani uusi võimalusi kohe kasutama hakata.

"Ma arvan, et valdavale osale inimestest, kes oma kodu üürivad, ei ole üldse vajalik oma üürilepingu pärast muret tunda. Üürileping jääb kehtima tänasel kujul. See on üks mure vähem, mille peale inimesed jõulude ajal mõtlema peavad. See on ainult võimalus ja ma arvan, et seda hakatakse järk-järgult uute üürilepingutega sisse viima. Aga ainult juhul kui üürnikud ise sellega nõus on," ütles Lumi Capital juhtivpartner Martin Rekor.