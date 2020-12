"Esimene stuudio": parlamendierakondade esimehed vaidlesid piirangute üle

Peaminister, Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles saates, et piirangute seadmisel otsib valitsus pidevalt tasakaalu selles, et teha viiruse tõkestamiseks kõik võimalik, kuid arvestades nende mõjuga majandusele ja tööhõivele. Ratas tõdes, et näiteks haiglate osas on plaanilise ravi sulgemise otsuse puhul viimane piir väga lähedal.

Ta kinnitas, et populaarsuse põhjal koroonakriisis otsuseid teha ei saa.

Opositsiooni kuuluva Reformierakonna esinaise Kaja Kallase sõnul ootab erakond valitsuselt koroonaviirusega võitlemise tervikplaani.

Rahandusminister, EKRE esimees Martin Helme ütles, et kevadel tegi valitsus kõik otsused õigel ajal ning seda kinnitavad ka erinevad andmed, et Eesti tuli esimesest koroonalainest välja ühe edukama riigina. Ta lisas, et sügisel on arvesse võetud kevadel saadud õppetunde ning ühiskonda soovitakse hoida võimalikult normaalse ja toimivana lahti nii palju kui võimalik. Selle hind on aga mõningane nakatumise kasv.

Opositsiooni kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar tunnustas valitsust kevadise kiire tegutsemise ja otsuste eest. Samas heitis ta valitsusele ette, et pärast kevadet ei tegeletud viiruse teiseks laineks valmistumisega.

Tema hinnangul pole valitsus hakkama saanud näiteks haiguspäevade hüvitamise küsimusega õigel ajal, pole andnud algusest peale selgeid sõnumeid maskide kandmise osas, samuti tekitanud segadust koolide sulgemise otsusega ning jätnud õigel ajal haiglate jaoks täiendava meditsiinipersonali koolitamata.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et laias plaanis on valitsus käitunud õigesti. Ta kordas peaministri sõnu, et valitsus on püüdnud leida tasakaalu piirangute ja elu avatuna hoidmise vahel. Ta tõdes, et võib-olla oleks valitsus saanud piirangute sõnumeid selgemalt ja operatiivsemalt edastada.

Kaja Kallas ütles, et teiseks laineks valmistumise asemel valitsus suvel puhkas. Martin Helme tõrjus seda väidet, öeldes, et suvel likvideeris valitsus kevadel plaanilise ravi kinniminekuga tekkinud võlga.

Helme lükkas tagasi ka Indrek Saare väite, et valitsus saatis koolide sulgemise kohta segaseid sõnumeid. "Info ajasid segaseks teatud suured omavalitsused," sõnas ta.

Ka Jüri Ratas ütles, et väide, et valitsus ei teinud suvel midagi ning et valitsusel pole plaani, on vale. Ta tõi näiteks, et valitsusel on olemas vaktsineerimiskava ning valitsus on hoidnud haridust sügisel 3,5 kuud lahti, samuti loetles ta, et toimuvad infektsioonikontrollid, koroonaviiruse testimine ning tõstetud on haiglate valmisolekut.

Opositsiooni esindajad heitsid valitsusele ette seda, et kõik koolid pandi kinni samal ajal kui meelelahutus jäeti lahti. Kaja Kallas ütles, et maailmas tehtud uuringud näitavad, et koolide sulgemine on teatud juhtudel vajalik, sest seal on nakatumine suurem, kuna pole sümptomeid, aga ta märkis, et kevadel rääkis valitsus, et teise laine ajal laussulgemist ei tule, vaid piirangud tulevad sihitult ning see hoiab nakatumise kontrolli all.

Seeder selgitas, et koole ei saa ükshaaval vaadata, sest see paneks õpilased kevadel eksamitel erinevasse olukorda. Seeder lisas, et praegu oli koolide kinnipanemiseks õige aeg, kuna nädal enne jõule pole õppetöö nii pingeline kui tavaliselt. Ta märkis ka, et valitsus jättis siiski konsultatsioonide ja individuaalõppe võimaluse alles.

Opositsiooni hinnangul on Ida-Virumaa üksi jäetud

Vaidlusi tekitas ka Ida-Virumaa olukorraga tegelemine. Indrek Saar tõi välja, et Ida-Virumaa suur probleem on töökohakolded ning valitsus oleks pidanud kiiremini selleks valmistuma, võttes kiiremini vastu otsuse haiguspäevade hüvitamise kohta.

Martin Helme rääkis saates sel nädalal heakskiidu saanud 2,8 miljoni euro suurusest toetusest Ida-Virumaa ettevõtetele, kes on pidanud aasta lõpus piirangute tõttu uksed sulgema. Helme selgitas, et see toetus on konkreetsetele ettevõtetele ning kolme nädala eest ja seda pole vähe.

Helme ütles, et valitsus ei kompenseeri ettevõtetele sulgemist üle, vaid nad saavad vähem kui avatuna püsides, kuid hätta pole valitsus neid jätnud.

Rahandusminister tõdes, et riigi rahakott pole põhjatu ning kui Ida-Virumaa piirangumeetmeid oleks vaja pikendada kuu või paari võrra või ka laiendada teistesse maakondadesse, siis küündib valitsuselt oodatav abi mitmekordseks.

Kaja Kallase hinnangul tunnevad idavirulased, et nad on üksi jäetud, sest kevadel, kui koroonakriisi epitsenter oli Saaremaal, oli valitsus nähtavamalt abis. Rahaline abi Ida-Virumaale on Kallase hinnangul samuti liiga väike.

"Kõik tuleb panna perspektiivi. Kui me teame, et valitsuskoalitsioon on üle 30 miljoni euro jaganud katuserahasid omadele ja samas Ida-Virumaale 2,8, siis on tasakaalud paigast ära. Need on valitsuse prioriteedid," rääkis Kallas.

Helir-Valdor Seeder vaidles Kallasele vastu, öeldes, et 2,8 miljonit eurot on ühekordne otsus, mille valitsus on teinud, kuid tegelikult on Ida-Virumaale saadavad ka ettevõtlustoetused KredExi ja EAS-i kaudu, samuti Eesti riigieelarvelised kui ka Euroopa Liidu vahendid.

"Tuleb vaadata ka kaugemale. Me peame arvestama, et me suudame hoida oma laenukoormuse kasvu pikas perspektiivis kontrolli all ja ka eelarvedefitsiidi," lisas Seeder.

Jüri Ratas vaidles vastu Kallase väitele, et Ida-Virumaa on üksi jäetud. "Vastupidi. Ida-Virumaa on selgelt fookuses. See pole täna ainult Ida-Virumaa mure. Täna on see Ida-Virumaal, eile oli Tartus, kevadel oli Saaremaal. Ei saa näidata, et see on ühe maakonna mure," rääkis peaminister.

"Ida-Virumaa osas 2,8 miljonit eurot on üks otsus, kolm nädalat, see on piirangud. Ma ei väida valesti, kui ütlen, et Ida-Virumaale me panustame sadu miljoneid," ütles Ratas.

Saates vaieldi ka abielureferendumi teemal. Opositsiooni hinnangul ei oleks abielureferendumit praegusel kriisiajal vaja.