Biden nimetas energiaministri ja kliimanõuniku kandidaadid

USA presidendiks valitud Joe Biden tegi teatavaks oma administratsiooni energiaministri ja kliimanõuniku kandidaadid. Valikud näitavad, et Bideni administratsioon keskendub kliimamuutustele.

Joe Bideni administratsiooni energiaministriks saab Jennifer Granholm. Granholm oli Michigani osariigi kuberner aastatel 2003-2011. Oma ametiaja jooksul proovis ta suurendada taastuvenergia ettevõtete osakaalu Michigani majanduses.

Keskkonnaaktivistid on tervitanud Granholmi ametisse määramist ja leiavad, et see vähendab fossiilsete energiaallikate osakaalu USA majanduses.

"Fossiilsed energiaallikad peavad minema ajalukku, samuti tuumaenergia," teatas Washingtonis tegutsev keskkonnaaktivist Ken Cook.

Samuti leitakse, et Granholmi poliitika võib kasuks tulla majandusele ja luua sadu tuhandeid uusi töökohti.

Kliimavastast võitlust USA-s hakkab koordineerima Gina McCarthy, kes varem juhatas Obama administratsioonis USA keskonnaametit.

Obama administratsiooni ajal kehtestas McCarthy USA-s esimest korda riiklikud piirnormid elektrijaamade süsinikdioksiidi heitkogustele ja kehtestas reeglid autode kütusesäästlikkuse suurendamiseks.

Joe Bideni valimisprogramm lubas USA-s elektritootmise muuta 2035. aastaks süsinikuvabaks ja selleks plaanitakse kulutada järgmise nelja aastaga kaks triljonit dollarit.