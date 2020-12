Putin õnnitles Bidenit USA presidendivalimiste võidu puhul

"Putin soovis valitud presidendile telegrammis kõikvõimalikku edu ja väljendas veendumust, et Venemaa ja USA, kel lasub eriline vastutus üleilmse julgeoleku ja püsikindluse eest, suudavad vaatamata lahkarvamustele aidata tegelikult kaasa paljude küsimuste ja väljakutsete lahendamisele, millega maailm praegu silmitsi on," seisis teates.

Vene president märkis, et seda arvestades vastaks Vene-USA võrdõiguslikkusel ja vastastikusel lugupidamisel rajanev koostöö mõlema riigi rahvaste ja rahvusvahelise kogukonna huvidele.

"Omalt poolt olen valmis koostööks ja teiega suhtlemiseks," ütles Vene riigipea.