Tallinn peatab ajutiselt PBK-lt venekeelsete saadete tellimise

"Kuni rahapesu andmebüroolt hinnangu saamiseni ei saa me uue aasta venekeelsete telesaadete osas hankemenetlust lõpuni viia ega uue aasta saadete eetriajaks lepinguid sõlmida," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Linna teavitas vajadusest andmeid kontrollida kaitsepolitsei. "Tallinna tegutsemine peab olema õiguskuulekas, kuid me praegu ei saa veel aru, millist tegevust meilt täpsemalt oodatakse. Linn pöördub rahapesu andmebüroo poole, et ta hindaks kaitsepolitseiameti tõstatatud küsimust linna lepingupartneri võimalikust seotusest EL sanktsioonidega, kuna rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise kontroll on just rahapestu andmebüroo, mitte kohaliku omavalitsuse ülesanne," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on koroonakriisis tehtud pingutusi just läbi venekeelsete kanalite Lasnamäel ja Ida-Virumaal elavate vene keelt kõnelevate inimeste informeerimiseks.

"KAPO ei öelnud oma kirjas, et Tallinn rikub oma lepinguga EL sanktsioone, vaid palus Tallinnal kontrollida ja hankida lisateavet, kas Tallinna lepingupartner on seotud sanktsioneeritud isikuga," lisas Kõlvart.

Linnakantselei kontrollis Eesti äriregistri kaudu linna lepingpartneri BMA Estonia tegelikke kasusaajaid ega tuvastanud nende hulgas EL Nõukogu sanktsioonide nimekirja kantud isikuid.

Avalike ja lepingu täitmise käigus saadud andmete põhjal ei ole Tallinna Linnakantseil võimalik kindlaks teha, kas BMA Estonia OÜ on finantssanktsioonide subjekt. BMA Estonia kontserni kuulub ka telekanal PBK.