Läti riigiprokurör Aldis Lasmanis ütles Re: Balticale, et Balti Meedia Alliansi (BMA) kaasomanik Oleg Solodov ja tema äripartner Margus Merima on läinud kokkuleppemenetlusele. BMA-le kuulub Baltikumi populaarseim venekeelne telekanal PBK.

"Venemaa populaarseid telekanaleid levitava BMA grupi omaniku väidetavat Euroopa Liidu sanktsioonide rikkumist võidakse lõpuks kohtus arutada suletud uste taga," teatas Re: Baltica.

2020. aasta 4. veebruaril otsisid Läti ja Eesti kaitsepolitseiametid läbi BMA Riia ja Tallinna kontorid.

Jõustruktuuride poolne läbiotsimine on seotud Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonide rikkumistega. Enamus venekeelseid uudistesaateid kadus selle järel Pervõi Baltiiski Kanali (PBK) eetrist.

12. novembril ütles prokurör Lasmanis, et kahele füüsilisele ja juriidilisele isikule on esitatud süüdistus, mis on seotud Euroopa Liidu poolt Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide rikkumisega. Re: Baltica teatel said süüdistuse Solodov ja Merima.

"Kolm neljast süüdistatavast on jõudnud kokkuleppele," ütles Lasmanis. See tähendab, et süüdistavad tunnistavad oma süüd ebaseadusliku rahavoo korraldamises ja lepivad prokuröriga kokku karistuses, mis seejärel kinnitatakse kohtus.

Kogu protsess toimub suletud uste taga.

"Juhtumile kulutatud ressursside seisukohast tundub see optimaalne lahendus," ütles Lasmanis.

Lasmanise sõnul on alles jäänud veel mõningad suured küsimused, kuid kohtuasi jõuab kohtusse veebruari lõpuks.

Uurimise huvides keeldub Läti prokuratuur juhtumi üksikasju avaldamast. Avalikkusega jagatakse ainult lühikest kirjeldust, kus mainitakse, et üksikisikud on ettevõtte abiga ja erinevate koostöölepingute alusel ebaseaduslikult korraldanud rahavoogu Venemaa kodanikule. See Venemaa kodanik on Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas.

"Hinnanguline summa on suurem kui 10 miljonit eurot," teatas prokurör Lasmanis.

Re: Baltica hinnangul on juhtumi keskmes Venemaa oligarh Juri Kovaltšuk. Euroopa Liit on Kovaltšuki pannud koos teiste Venemaa tippametnike ja ärimeestega Krimmi annekteerimise pärast sanktsioonide nimekirja.

"Kovaltšuk on Bank Rossija esimees ja suurim aktsionär, millel on olulised osalused riiklikus meediakontsernis NMG grupp. NMG omakorda kontrollib telejaamu, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat," on kirjas Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonide dokumendis.

"Paljud 25 telekanalist, mida BMA Baltikumis edastab, kuuluvad Venemaal registreeritud Pervõi Kanalile, mille vähemusosalus kuulub NMG kaudu kaudselt Kovaltšukile. Nii on Solodov seotud Venemaa oligarhiga," teatas Re Baltica.

Solodov ja Merima ei vastanud Re: Baltica kommentaaritaotlustele.

Halvimal juhul võib karistuseks olla kuni kaheksa aastat vangistust, kuid pärast kokkuleppemenetlusele minemist tundub see ebatõenäoline.