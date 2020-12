Enamik EL-i riike on nõus 27. detsembril vaktsineerimist alustama

Enamik Euroopa Liidu riike on nõus Euroopa Komisjoni ettepanekuga alustada koroonavaktsineerimist 27. detsembril. Mõni riik soovib siiski alustada päev varem või paar päeva hiljem.

Kreeka peaministri Kyriakos Mitsotakise sõnul saabub esimene vaktsiinilast Kreekasse teisel jõulupühal ja juba päev hiljem tahetakse pealinnas Ateenas vaktsineerimisega pihta hakata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Riikliku tervisesüsteemi töötajad saavad loomulikult esimesed süstid. Need meie kangelased, kelle õlgadele me viimastel kuudel nõnda suure raskuse oleme ladunud, kes töötavad meie haiglates, tervisekeskustes. Muidugi on esmajärjekorras ka hooldekodude elanikud," rääkis Mitsotakis.

Ungaris tahetakse vaktsineerimisega alustada samuti kohe pärast jõule, siiski võib vaktsineerimise algus seal päeva võrra hilineda.

"Me hakkame vaktsineerima 27. või 28. detsembril maakonnahaiglates. Kõigepealt saavad vaktsiinisüsti Budapesti Lõuna-Pesti haigla töötajad, seejärel kõigi maakonnahaiglate töötajad. Vaktsineerimine on tasuta ja täiesti vabatahtlik," ütles Ungari peaminister Viktor Orban.

Saksamaa terviseministri Jens Spahni sõnul toob vaktsineerimise enam-vähem üheaegne algus Euroopa Liidus kaasa ka probleeme, näiteks jääb saadaoleva vaktsiini hulk selle tõttu paratamatult piiratuks ning tuleb langetada raskeid otsuseid, keda vaktsineerida kõigepealt ning kes jätta hilisemaks ajaks.

Prantsusmaa vanurid leiavad, et nemad on küll koroonast kõige ohustatumad, aga paraku mõjuvad neile ka vaktsiinide võimalikud kõrvalmõjud kõige raskemini. Mõne hinnangul võiks vaktsineerimist alustada tugevama tervisega seltskonnast.

"Liiga palju infot tapab info, me teame seda ja kogu selle mesikeelse jutu peale küsime me endalt: "Kes me oleme? Kas katsejänesed? Loomad?"," ütles Sartrouville'i hooldekodu elanik, endine apteeker Madeleine Bonnet.

Meditsiiniekspertide sõnul võib vaktsiinidel ootamatuid kõrvalmõjusid muidugi ilmneda, kuid vaktsineerimine on ainus võimalus ühiskonnad uuesti käima saada ning kõik ära tüüdanud ja majandust hävitavatest piirangutest vabaneda.

Valdavalt suhtuvad riskigruppide liikmed vaktsineerimisse siiski positiivselt.