Saksamaa reastas riskirühmad, kes vaktsineeritakse esimestena

Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaate "Tageschau" väitel on koroonaviiruse vaktsiini saajad jagatud kolme riskirühma: kõrgeima, kõrge ja osalise prioriteediga.

Saksamaa tervishoiuministri Jens Spahni sõnul võtab esimese rühma vaktsineerimine aega vähemalt üks kuni kaks kuud. Peale seda saab alustada vaktsineerimise ulatuse laiendamist.

Kõrgeima prioriteediga vaktsiinisaajad

- inimesed, kes on üle 80 aasta vanad;

- inimesed, kes on suremas vanadusse ja vajavad ellujäämiseks hoolekannet;

- põetajad hoolekandeasutustes;

- meditsiinitöötajad, kes töötavad intensiivravis, traumapunktis, kiirabis ja vaktsineerimiskeskustes;

- inimesed, kellel on kõrge terviserisk, näiteks need, kel on hiljuti tehtud organi siirdamisoperatsioon.

Kõrge prioriteediga vaktsiinisaajad

- inimesed, kes on üle 70 aasta vanad;

- inimesed, kes põevad dementsust, Downi sündroomi või mõnda muud intellektuaalset segavat haigust peale organi siirdamist;

- inimesed. kes püsivalt puutuvad kokku üle 80 aasta vanustega;

- rasedate kontaktisikud;

- inimesed, kes ravivad või hooldavad vaimupuudega inimesi;

- politsei- ja julgeolekutöötajad. kes tööalaselt puutuvad kokku potentsiaalsete koroonaviiruste kandjatega;

- inimesed, kes töötavad tervishoiu sektoris,

- inimesed, kes töötavad kodutute varjupaikades või pagulaskeskustes

Osalise prioriteediga vaktsiinisaajad

- inimesed, kes on üle 60 aasta vanad;

- inimesed, kel on järgmised haigused: krooniline neeruhaigus, krooniline maksahaigus, immuunsüsteemi puudulikkus või HIV-haigus, suhkrutõbi, südamehaigused, vähk, astma ja reuma;

- madala koroonaviiruse kokkupuute riskiga meditsiinitöötajad, näiteks meditsiiniteadlased, kes töötavad laborites;

- inimesed, kes töötavad olulistel positsioonidel ravimitööstuses, riigihalduses, majanduses, tehnoloogiasektoris ja telekommunikatsioonis;

- lasteaedade ja koolide õpetajad;

- ebakindlate töö- või elutingimustega inimesed.

Keda vaktsineeritakse Eestis eelisjärjekorras?

Võrdlusena võimaldatakse Eestis esmajärjekorras koroonaviiruse vastast vaktsineerimist tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste toimepidevust tagavatele inimestele ning riskirühmadele.

Nendeks on:

-tervishoiutöötajad ja tervishoiuasutustes töötavad inimesed - umbes 30 000 inimest;

- hoolekande asutuste töötajad ja elanikud - umbes 25 000 inimest;

- kõik üle 70-aastased inimesed ja teatud diagnoosidega inimesed - umbes 260 000 inimest.