Saksamaa ajalehe Bild teatel on Berliin kindlustanud Saksamaale lisaks Euroopa ühistellimusele veel 30 miljonit Pfizer/BioNTech koroonaviiruse vaktsiinidoosi.

Berliinis on Brüsseli tegevust koroonaviiruse vaktsiinide tellimisel vaadeldud skeptiliselt.

Ajakirja Spiegel andmetel said BioNTech ja CureVac septembris Saksamaa teadusministeeriumi spetsiaalsest eelarvest kokku 750 miljonit eurot. Vastutasuks lepiti kokku, et miljonid vaktsiini doosid tagatakse ainult Saksamaale, BioNTechi puhul oli see arv umbes 30 miljonit.

"Saksamaa saab osta koroonaviiruse vaktsiine iseseisvalt, otse ettevõtetelt ja ma arvan, et me peaksime tegema seda," ütles Saksamaa koalitsiooni kuuluva sotsiaaldemokraatliku partei liige Karl Lauterbach.

Saksamaa valitsus on ise tunnistanud, et jätta koroonaviiruse vaktsiinide hankimine ainult Euroopa Liidu hooleks on liiga riskantne.

Kui lähikuudel on saadaval liiga vähe koroonaviiruse vaktsiinidoose, siis poliitikutel saab olema keeruline selgitada, miks nad elu ja surma küsimust efektiivsemalt ei lahendanud, teatas Spiegel.

Saksamaa saab EL-i ostude kaudu 55,8 miljonit Pfizer/BioNTech koroonaviiruse vaktsiinidoosi, samuti on kindlustatud veel 50,5 miljonit Moderna ravimifirma vaktsiinidoosi.

Lisaks on Saksamaa tellinud täiendavad vaktsiinid, mille Euroopa terviseameti (EMA ) heakskiidu kuupäev pole veel selge. Euroopa Liidu kaudu saabub Saksamaale 42 miljonit Curevaci vaktsiinidoosi, millele peaks lisanduma veel riiklikul tasandil 20 miljonit. Ravimifirma AstraZeneca kaudu saab Saksamaa 56,2 miljonit vaktsiinidoosi ja Johnson & Johnsonilt on tellitud 37,25 miljonit.

Euroopa Liit on praeguseks kindlustanud 200 miljonit BioNTechi koroonaviiruse vaktsiinidoosi ja 100 miljonit on broneeritud järgmiseks aastaks. BioNTech pakkus Euroopa Liidule, et nad võivad anda ka 500 miljonit vaktsiini doosi, kuid Euroopa Komisjon keeldus pakkumisest.

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn nõudis, et Euroopa Liit ostaks BioNTechi vaktsiini rohkem, kuid mitmed EL-i liikmesriigid avaldasid sellele otsusele vastuseisu - osaliselt seetõttu, et Euroopa Komisjon oli tellinud Prantsusmaa ravimifirmalt Sanofi 300 miljonit vaktsiinidoosi.

"Sellepärast Euroopa Liit ei ostnudki rohkem Saksamaa ettevõtte BioNTech koroonaviiruse vaktsiini," ütles anonüümseks jäänud Euroopa Liidu ametnik.

Euroopa Komisjon on eitanud, et Pariis proovis läbi suruda Sanofi vaktsiinide ostmist, kuid ei ole jaganud täpsemaid detaile.

"Me ei kommenteeri läbirääkimiste protsessi," ütles Euroopa tervishoiuvolinik Stella Kyriakides.

Samasugused teated on ilmnenud Euroopa Komisjoni läbirääkimistest USA ravimifirma Modernaga. Euroopa Liit on tellinud 80 miljonit koroonaviiruse vaktsiinidoosi ja järgmisel aasta keskel on võimalus saada veel 80 miljonit.

"Me oleksime võinud pakkuda palju rohkem, kuskil 300 miljonit koroonaviiruse vaktsiinidoosi," ütles Moderna tegevjuht Stephen Bancel.

Moderna vaktsiinile annab Euroopa Terviseamet (EMA) oletatavasti loa jaanuari alguses, Saksamaa föderaalvalitsus peab läbirääkimisi täiendavate koguste üle.

BioNTech ehitab praegu Saksamaal Marburgis uut tehast, mis peaks valmima järgmise aasta kevadel. Seal toodetud koroonaviiruse vaktsiinidoosid toodetakse peamiselt Euroopa Liidule ja Saksamaale.