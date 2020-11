Samost ja Sildam hindasid Ratase ministripakkumisi osavaks manöövriks

See, kellele peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratase tegi väidetavalt ettepaneku haridusministriks hakata, on osav manööver, mis võib talle pikka aega kasu tuua, leidsid Vikerraadio saates "Samost ja Sildam" osalenud ajakirjanikud.

Uueks haridus- ja teadusministriks nimetatud Jaak Aab ütles sel nädalal telesaates "Esimene stuudio" Mirko Ojakivile, et enne teda oli räägitud ka Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) liikme, võimaliku tulevase Narva linnapea Katri Raigiga.

"Nende pakkumistega oli Jüri Ratase puhul tegu väiksemat sorti saavutusega. Oleks nimed jäänud saladusse, oleks tal olnud tulevikus võib-olla keerulisem. Oletan, et need pakkumised ei olnud tehtud eesmärgiga neid [Toomi ja Kõlvartit] valitussse kaasata, vaid selleks, et hiljem öelda, et te ju ei olnud huvitatud," rääkis Anvar Samost.

"Sama moodi näitab Katri Raigile tehtud ettepanek, kui laial rindel pakuti," tõdes Toomas Sildam. Sildam selgitas Narvas kujunenud poliitilist olukorda, kus pole veel kindel, kas Raik üldse saab Keskerakonna liikmete toel linnapeaks.

"Aga kui ta saaks linnapeaks, siis ta saaks Keskerakonna toetusel. Ja kui järgmise aasta oktoobri toimuvad kohaliku omavalituse valimised ning Raik kandideeriks näiteks mõne valimisliidu eesotsas, mille liikmete seas oleks ka keskerakondlasi. Ja olla enne seda haridusminister või ka inimene, kellele peaminister on teinud sellise ettepaneku, on parem kui üldse mitte Keskerakonna seotud olla," leidis Samost.

Sildam märkis siiski, et tal oleks keeruline ette kujutada, kuidas Raik oleks "keset päist päeva" SDE-st lahkunud.

"Lihtsalt see nimede valik, keda oleme kuulnud võimalike haridusministri kandidaadina, aga kellest ei ole ministrit saanud, on Keskerakonna praegust poliitilist taktikat väga hästi iseloomustav," lisas Samost.

Ta tõi esile, et poliitilises juhtimises on kaks moodust oma meeskonna koostamiseks. Ühel juhul võtta ainult oma lähedasi liitlasi, teisel aga kaasata just ka neid, kes on sinuga mõnes küsimuses opositsioonis. Nii Toom kui Kõlvart ei toetanud üldise teadmise kohaselt Ratase otsust viia Keskerakond koalitsiooni Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE).

"See on täiesti loogiline, sest Ratas peaministrina ei hakka valitsuse võtma siseoponente," märkis Sildan

Samost rõhutas Ratase kahe valitsuse moodustamist ning vahepealseid ministrivahetusi kommenteerides, et peaminister pole kordagi toiminud nii, et võtaks Keskerakonna valitsusdelegatsiooni siseopositsionääre.

Lisaks oli saates jutuks Estonia huku põhjuste uus uurimine, koroonaolukord ja abielureferendumi ei-kampaaniat tegema hakkav ühendus SALK.