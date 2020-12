Vormsi liinilaev sõitis saare lähedal madalikule

Parvlaeva operaator Kihnu Veeteed kinnitas, et leket laeval ei ole ja pardal olevad 21 reisijat ja viis meeskonnaliiget ohus ei ole ning viga ei saanud. Reisijad on kavas evakueerida kõigepealt saarele ja siis pukseerida Reet tõenäoliselt lähedal asuvasse Sviby sadamasse.

Reet asendas hoolduses olevat parvlaeva Ormsö, mis loodetakse kiiresti liinile tagasi tuua.

"Praeguse informatsiooni kohaselt sellel põhilaeval Ormsöl algavad homme hommikul remondijärgsed merekatsetused Tallinnas ja kui need katsetused edukalt lõpevad, asume me kohe laeva üle tooma liinile. Ma julgen täna arvata, et me taastame laevaliikluse hiljemalt teisipäeva hommikuks," kommenteeris Kihnu Veeteede juht Andres Laasma "Aktuaalsele kaamerale".