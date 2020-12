President Toomas Hendrik Ilvesest saab Tartu Ülikooli külalisprofessor

Külalisprofessorina peab Ilves kummalgi semestril ühe loengukursuse Tartu Ülikooli üliõpilastele, osaleb e-valitsemise alase ERA õppetooli ja magistriõppekava "Poliitika ja valitsemine digiajastul" tegevustes Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis.

2020. aasta jooksul on Tartu Ülikool ühtlasi tegelenud külalisprofessuuri järjepideva meetme loomisega. See oleks ülikoolis keskselt juhitav ja osaliselt ka keskselt rahastatav programm. "President Toomas Hendrik Ilves on selle programmi avanguks üks parimaid valikuid," sõnas rektor Toomas Asser.

"Soovime edaspidigi kutsuda külalisprofessoriks ühiskonna eri valdkondade silmapaistvaid arvamusliidreid ja eestvedajaid, kes ei seo end küll püsivalt ülikooli ja akadeemilise karjääriga, kuid saaksid oma maailmavaate ning eriilmeliste teadmiste ja kogemustega avardada ülikooli tegevusvälja ja meie üliõpilaste õpikogemust," lisas ta.

Ilves soovib oma külalisprofessuuri tegevuses keskenduda digiajastu mõjul toimunud ühiskondlike muutuste käsitlemisele. Tema hinnangul on maailm viimastel aastatel läbi teinud olulisi muutusi terves ühiskondlikus ülesehituses.

"Sotsiaalmeedia ja valeuudiste levik on mõjutanud liberaaldemokraatia alustalasid, nagu sõnavabadus ja vabad valimised, ent see toimub paljude jaoks märkamatult," sõnas Ilves ülikooli pressiteate vahendusel.