Reinsalu: vaktsineerimise QR-tõend võiks reisimisvabaduse taastada

Selleks, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimise tulemusel inimesed reisimisvabaduse tagasi saaksid, tuleks luua rahvusvaheline standard enda ohutuse tõestamiseks ning Eesti on käivitanud algatuse, et selleks võiks olla ülemaailmne vaktsineerimispass QR-koordiga, rääkis välisminister Urmas Reinsalu.

Eesti Päevalehele antud intervjuus ütles Reinsalu, et liikumisvabaduse tagasisaamiseks on esmatähtis töötada välja Eesti riigi poliitika ja seda juba tehakse. "On ju küsimus, kuidas me vaktsineeritud inimest käsitleme. Loogiline oleks, et ta ei peaks lähikontaktsena kodus olema ja talle ei peaks laienema enam reeglid, et peab istuma kodus, kui tuleb välismaalt tagasi, jne. Oleme huvitatud, et tal tekiksid ka kolmandates riikides samad õigused," ütles Reinsalu.

"Me oleme huvitatud selle rahvusvahelise standardi saavutamisest ja see looks võimaluse ka selleks, et meie turism hakkaks taastuma."

Reinsalu kinnitusel QR-kood või -tõend tuleb, ent paberil või pitsatiga tõend oleks tema sõnul primitiivne. "Aga Eesti on ka WHO tasemel käivitanud initsiatiivi, et võiks olla ülemaailmne vaktsineerimispass. On QR-kood, riigid vaatavad selle üle ja siis saaks liikuda edasi-tagasi. Ja siis olemegi vabaduse tagasi saanud."