"Meie seisukoht on jätkuvalt ja ruutu võttes - palun vältige rahvusvahelist reisimist," ütles Reinsalu esmaspäeval peetud pressikonverentsil. Ta põhjendas välisreisidest hoidumise vajadust koroonaviiruse pandeemia ning sellega seoses kehtestatud uute reisipiirangutega, kus muutused võivad tulla tundidega.

Eriti tasuks edasi lükata igasugune liikumine trassil Ühendkuningriik - Eesti, jätkas Reinsalu ning tõi seejuures esile kolm põhjust. Neist esimene on rahvatervise argument, kuna praeguste andmete alusel kaasneks sellega täiendav oht Eesti rahvatervisele.

"Teine põhjus on, et ka praegused piirangud võivad reaalajas täieneda ning see võib tähendada, et inimene võib jääda reisil lõksu, kust ei saa edasi liikuda," ütles välisminister.

Kolmas põhjus reisimisest hoidumiseks on aga see, et kui keegi on ka plaaninud Ühendkuningriiki minna, siis seal on paiguti kehtestatud siseriiklikult nii ranged liikumispiirangud, et igasugused liikumise, poodlemise ja vaba aja veetmise võimalused on kadunud, selgitas minister.

Reinsalu sõnul on mitmed riigid kehtestanud jõulude aja karmimad liikumispiirangud kahesugustel põhjustel - kuna pühade ajal on liikumist rohkem ning samas töötatakse pühade ajal väiksema intensiivsusega ning piirangud ei mõju seetõttu tööalaselt nii rängalt.

"Teoorias võib küll olla võimalik riiki siseneda, aga praktiliselt pole võimalik seal ringi liikuda," tõdes välisminister.

Riigid ei ole kevadisest lainest palju õppinud

Välisminister Reinsalu tõdes, et Euroopa Liidu riikide käitumine ei ole koroonakriisis uusi piiranguid seades võrreldes kevadise esimese lainega palju muutunud, üldist koordinatsiooni napib.

"Käekiri on olnud suhteliselt sarnane," tunnistas ta, kuid lisas, et tervishoiuküsimused ongi EL-i aluslepingute kohaselt liikmesriikide pädevuses.

"Eesti peab vajalikuks rõhutada, et lisaks eksperttasemele on vaja läbi viia ka poliitilisel tasemel konsultatsioonid. Sellest on olnud väga tugevalt puudu, pole midagi öelda," rääkis Reinsalu.

Samas rõhutas ta, et kriisi olukorras tuleb võtta vastutus, reageerida kiirelt ja ühemõtteliselt, mida ei ole riikideülesed ühendused seni teinud.

Reinsalu sõnul on Eesti siiski teinud piirangute seadmisel koostööd Läti ja Leeduga ning konsulteerinud ka Soome ja Poolaga. Poola ei ole riiki läbivale transiitliiklusele seekord piiranguid seadnud.

Ministri andmetel on praegu keelanud otselennud Ühendkuningriiki 17 EL-i riiki, lisaks on Prantsusmaa keelanud ka Eurotunneli kaudu kulgeva rongiliikluse ja piiratud on ka praamiühendust.

Samas kui Balti riigid on peatanud otselennud Ühendkuningriigiga aasta lõpuni, siis on riike, mis on seda teinud ka lühemaks või pikemaks perioodiks.

Rääkides esmaspäeva hommikul Londonist Tallinnasse saabunud Ryanairi lennukist, märkis Reinsalu, et see lend sai hoolimata keskööl jõustunud lennupiirangust toimuda, kuna info ei olnud õigeaegselt ettevõtteni jõudnud. Aga rohkem otselende Ühendkuningriigist ei kavatse Eesti praegu lubada, kinnitas ta.

Välisministri sõnul võidakse praegusi piiranguid siiski muuta vastavalt sellele, milline on uus eksperthinnang uuele koroonaviiruse tüvele. Eesti valitsus saab teadusnõukoja hinnangu sellele vastavalt meie teadlaste käsutuses olevale infole teisipäeval.