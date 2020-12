USA peab kõnelusi veel miljonite vaktsiinidooside saamiseks Pfizerilt

Läbirääkimistest teadlik allikas ütles teisipäeval uudisteagentuurile Associated Press, et kokkulepe on arutamisel, kuid ei ole veel kinnitatud.

Pfizeri ja BioNTechi koroonavaktsiin oli esimene, mis sai USA toidu- ja ravimiametilt heakskiidu ning esimesed partiid saadeti osariikidele laiali üle-eelmisel nädalal. Teisena sai kasutusloa Moderna koroonavaktsiin.

USA-s käib vaktsineerimine juba suure hooga.

Korea sõja aegadest pärit seadus annab valitsusele volitused suunata erafirmad tootma eriolukorra ajal elutähtsaid tooteid. Selle seaduse rakendamine aitaks Pfizeril tagada varustatus alates vaktsiini jaoks vajalikest kemikaalidest ja lõpetades vaktsiini eriti madalatel temperatuuril säilitamise vahenditega. Allika sõnul kaalutakse läbirääkimistel selle seaduse rakendamise võimalust.

Pfizer on sõlminud valitsusega kokkuleppe 100 miljoni vaktsiinidoosi tarnimiseks.

Täiendavate kümnete miljonite dooside saamine Pfizerilt aitaks USA tervishoiuvõimudel hoida vaktsineerimiste hoogu kogu talve kevadeni.

USA ametnikud on varem öelnud, et nad arutavad täiendavalt 100 miljoni vaktsiinidoosi ostmist Pfizerilt ning tarne peaks aset leidma järgmise aasta keskel. Selle sammu üksikasjad ja ajastus võib olla muutunud.

USA-s on koroonaviirusesse nakatunud üle 18 miljoni inimese, Covid-19 tagajärjel on surnud ligi 320 000.