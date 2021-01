Ameeriklaste koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on võtnud kauem aega kui valitsus eeldas, sest osariikide tervishoiuasutused on ülekoormatud testimise ja kontaktide väljaselgitamisega. Samuti leidub inimesi, kes üritavad vaktsineerimist saboteerida.

Wisconsini osariigis arreteeris politsei kohaliku apteekri, kes võis rikkuda 500 doosi Moderna vaktsiini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ta leping peatati ja ta tunnistas, et võttis tahtlikult vaktsiini külmast välja," selgitas Aurora tervishoiuorganisatsiooni juht Jeff Bahr.

Teo toimepanemise ajend ei ole selge, kuid Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) on alustanud uurimist. Mitu inimest jõuti aga rikutud doosidega juba vaktsineerida.

"57 inimesele, kes vaktsineeriti, on olukorrast teada antud. Praegu ei ole ühtegi tõendit, et vaktsiin võiks neile kahjulik olla," ütles Bahr.

Tõrkeid on olnud teisteski osariikides. Lääne-Virginias süstiti 42 inimesele vaktsiini asemel antikehasid. Oregonis sattus meditsiinitöötaja tugeva allergilise reaktsiooni tõttu haiglasse, kuid on juba tervenemas.

Plaanide järgi peaks kogu riigis olema praegu saadaval vähemalt 20 miljonit vaktsiini, aga tegelikult on jaotatud vaid 12,5 ja süstitud kolm miljonit doosi.

"Möödunud on vaid 12 päeva. Selle aja sees on olnud kaks püha ja kolm suurt lumetormi. Ma arvan, et edaspidi muutub vaktsineerimine oluliselt kiiremaks," ütles vaktsiinide levitamise operatsiooni Warp Speed juht Gustave Perna.

Lõuna-California ülikooli meditsiiniprofessori David Aguse sõnul on valitsus otsustanud teha koostööd osariikide tervishoiuasutustega, kes on praegu ülekoormatud testimise ja kontaktide väljaselgitamisega.

"Tõenäoliselt tajume vaktsiini märkimisväärset mõju alles kevade lõpus või suve alguses, kuid me päästame iga nädal elusid ja kaitseme inimesi. See on kriitilise tähtsusega, aga 70-80-protsendilise karjaimmuunsuseni jõudmine võtab aega," sõnas Agus.

New Jerseys on näiteks muudetud vanad laohooned suurteks vaktsineerimiskeskusteks.