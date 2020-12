"Hetkel kontrollib politsei veel asjaolusid, mistahes süüteotunnuste ilmnemisel alustatakse menetlust," ütles prokuratuuri pressiesindaja ERR-ile.

Narva linnavolikogu tagandas Jevgrafovi linnapea ametist novembri keskel, võimuvaakumi küsimus peaks lahenema 30. detsembril.

Haigla nõukogus on häälteenamus Jevgrafovi toetajatel, mistõttu määrati ta linnapeaametist tagandamise järel ametisse Narva haigla juhina.

Jevgrafov on öelnud, et haigla juhi kohale asumine ei olnud tema idee, vaid nõukogu kollegiaalne otsus. Ka Jevgrafov ise on alates möödunud aasta detsembrist haigla nõukogusse kuulnud, sealt arvati ta välja päev peale haigla juhiks saamist.

Jevgrafovi sõnul kutsuti ta nõukogust tagasi 15. detsembril ja juhatuse liikme leping sõlmiti temaga 16. detsembril.

"Enne minu määramise otsustamist, mis ei olnud spontaanne, me konstulteerisime ka juristidega. Mind kutsuti nõukogust tagasi 15. detsembril. Tol päeval kirjutasin haigla nõukogu lahkumisavalduse omal soovil. Juristide sõnul jõustub see otsus selle kirjutamise hetkest. Aga minu leping haigla juhatuse liikmena sõlmiti 16. detsembril – sel päeval ei olnud ma enam Narva haigla nõukogu liige. Arvan, et selles olukorras on järgitud kõiki õiguslikke nüansse," ütles Jevgrafov ERR-i venekeelse uudisteportaalile rus.err.ee

Jevgrafovi asumist Narva haigla juhiks kritiseeris ka Narva linnapeakandidaat Katri Raik (SDE), kelle sõnul sokutati Jevgrafovile ajutine ja hästi tasuv töökoht.

Raiki sõnul on ka üks linnavolikogu on teinud linnapeale järelepärimise, mis järjekorras vastavad protsessid toimusid ning mis on selle täpsed asjaolud.

Jevgrafov on endiselt Kodulinn Narva linnapeakandidaat ja kui ta 30. detsembril linnapeaks valitakse, siis saab ta haiglat juhtida vaid kaks nädalat.

Haigla kauaaegne juht Olev Silland tegutseb peale Jevgrafovi juhiks määramist edasi haigla ülemarstina.