"Tegin linnavolikogu eestseisusele ettepaneku võtta tööle abilinnapea, kes hakkab tegelema linna majandusküsimustega. Ülejäänud linnavalitsuse koosseis jääb samaks, jätkaksime viie linnavalitsuse liikmega," rääkis Raik esmaspäeva lõunal Vikerraadio saates "Uudis+".

Õhtul, pärast eestseisuse koosolekut ning konsultatsioone koalitsiooni liikmetega pidi ta siiski tunnistama, et ei ole saanud oma ideele vajalikku toetust. "Vahepeal tundus, et küsimus on lahenenud, aga praegu käivad [siiski veel] läbirääkimised," ütles ta esmaspäeva õhtul ERR-i uudisteportaalile.

"Eks vaatame, kuidas see asi lõppeb. Üks võimalus on jätta paika vana linnavalitsus ja üldse mitte võtta abilinnapead. Teine võimalus on, et jõuame kokkuleppele," lisas Raik.

Samas ta kinnitas, et olukord ei tähenda siiski koalitsiooni lagunemist: "Abilinnapea nime praegu ei ole, aga see ei tähenda, et koalitsioon laguneb. Need on erinevad lahendused. See tähendab lihtsalt kasvamisraskusi."

Raigi sõnul tuleb arvestada ka sellega, et tegemist on väga lühikese perioodiga, milleks abilinnapea ametisse saaks. "Nii lühikest aega enne valimisi ei tohi rapsida, üldse ei tohi rapsida inimestega. Ja praegu tuleb alustada tööd niimoodi nagu töö on seni käinud ja loota, et koostöö õnnestub. Otsime lahendust üheskoos, otsime lahendust koalitsiooniga," rääkis Raik.

Linnapea avaldas lootust, et olukord saab 11. jaanuari volikogu istungil lahenduse ning linnavalitsus saab tööle hakata.

Narva linna kodulehe andmetel on linnavalitsuse praeguses koosseisus linnapea asetäitja Jelena Golubeva, kelle töövaldkonnaks on üldjuhtimine, linna välissuhted, ettevõtlus, investeeringud ja linna eelarve. Linnavalitsuse liikme Jelena Skulatšova vastutusvaldkonnaks on ehitus, kommunaalmajandus, linnavara, elamumajandus, keskkonnakaitse. Linnavalitsuse liikme Viktoria Lutuse vastutusvaldkonnaks on kultuur, sport, haridus ja noored ning linnavalitsuse liikme Jelena Vassiljeva kureerida on linnas sotsiaalküsimused.

Raik rääkis esmaspäeval, et tema nägemuses peaks uus abilinnapea kureerima arhitektuuri ja linnaplaneerimisametit ning majandusametit ja arendusametit, võttes üle osa Skulatšova kohustustest.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Raik valiti Narva linnapeaks kolmapäeval. Teda toetas Narva linnavolikogu 31 liikmest 18 saadikut. Endine linnapea Aleksei Jevgrafov sai valimistel 11 häält, üks valimissedel oli rikutud ning üks volinik ei andnud linnapea valimistel oma häält. Raigi juhitava koalitsiooni moodustavad tema enda valimisliit Meie Narva ja Keskfraktsioon, mille liikmed kuuluvad Keskerakonda.

Raik rääkis, et soovib kohalike omavalitsuste valimisteni jäänud üheksa kuu jooksul tegelda linna haridus- ja ettevõtlusteemadega ning luua poliitiline kliima, milles oleks võimalikud ausad ja läbipaistvad valimised.