EL ja Suurbritannia sõlmisid kaubanduskokkuleppe

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles avalduses, et kokkuleppele jõudmine on suurepärane ning kõik, mis brittidele lubati 2016. aastal, on lepingus olemas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles pressikonverentsil, et läbirääkimised venisid pikalt, kuid see oli vaeva väärt. Tema sõnul on leping õiglane ja tasakaalus.

Kokkuleppele eelnesid pikad läbirääkimised ning läbirääkimised kestsid ka kolmapäeva ja neljapäeva vahelise öö. Viimased erimeelsused puudutasid teadaolevalt kalanduskvoote.

Kokkuleppele jõuti vaid nädal aega enne seda, kui see peab kehtima hakkama.

