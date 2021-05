Barnier: EL peab sisserände viieks aastaks peatama

Prantsusmaa poliitik ja EL-i juhtiv Brexiti läbirääkija Michel Barnier leiab, et Euroopa Liit peab sisserände viieks aastaks peatama. Meedia spekuleerib, et Barnier plaanib kandideerida Prantsusmaa presidendiks.

Barnier on Prantsusmaa veteranpoliitik. Ta töötas nii Jacques Chiraci kui Nicolas Sarkozy administratsioonis.

"Sisserände probleemid pole tühised. Poliitikuna tean, kuidas näha probleeme sellistena, nagu need on. Ma arvan, et peame sisserände peatama kolmeks või viieks aastaks. Pagulased ja üliõpilased oleksid endiselt teretulnud," ütles teisipäeval Barnier.

Barnier reklaamib ennast Prantsusmaa Joe Bidenina. Ta tahab näidata ennast staažika poliitikuna, kes taastab Prantsusmaal rahu, teatas The Times.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron karmistas viimastel aastatel ebaseaduslike sisserändajate vastaseid meetmeid. Samuti tahab Macron Schengeni viisaruumi reformimist ja kehtestada rangema kontrolli EL-i sisepiiridel.