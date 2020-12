EL-Briti kaubandusleping allkirjastatakse 30. detsembril

Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete leping peab veel enne aasta lõppu saama mõlema poole allkirjad, et see 1. jaanuaril jõustuks. Selleks on vaja riikide valitsuste heakskiitu enne 30. detsembrit.

"Homme [teisipäeval - toim.] arutab lepingu heakskiitmist valitsus. Selleks, et leping saaks sõlmitud 30. detsembril, nagu see Brüsselis kavas on, on vajalik kõikide liikmesriikide valitsuste heakskiit," rääkis välisministeeriumi nõunik Kattri-Helena Põld ERR-ile.

Riigikogu pressiteenistuse teatel koguneb teisipäeval ka Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK), mis valitsuse otsuse heaks peab kiitma.

Põld rääkis, et välisministeeriumi ametnikud töötavad praegu 1256-leheküljelist ingliskeelset teksti läbi, et see valitsusele ja ELAK-ile otsustamiseks ette valmistada.

Euroopa Liidu infomaterjalide kohaselt tegi Euroopa Komisjon liikmesriikide valitsusi koondavale nõukogule ettepaneku võtta vastu otsus, milles käsitletakse lepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist ning lepingu sõlmimist.

Seejärel peab nõukogu kõik 27 liikmesriiki ühehäälselt vastu võtma otsuse, millega antakse luba lepingule alla kirjutada ja seda alates 1. jaanuarist 2021 ajutiselt kohaldada. Kui see protsess on lõpule viidud, saab Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelisele kaubandus- ja koostöölepingule 30. detsembril ametlikult alla kirjutada.

Esmaspäeva lõunal teataski EL-i eesistujariigi Saksamaa esindaja, et liikmesriikide suursaadikud andsid leppe ajutisele kohaldamisele oma heakskiidu. Sellele järgneb riikide antav lõplik heakskiit kirjaliku protseduuriga, mis peaks olema lõpule viidud teisipäeval kella 15.00 Brüsseli (16.00 Eesti) aja järgi.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.



Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER pic.twitter.com/k76Iei9xm0 — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 28, 2020

"Ajutine kohaldamine võimaldab parlamentidel seda lepingut veel paari kuu jooksul läbi vaadata. Aga praegu on vaja valitsuste, kõikide liikmesriikide ja Suurbritannia valitsuse heakskiitu kirjalikul viisil," selgitas Põld.

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt jääks kaubandus- ja koostööleping ajutiselt piiratud ajavahemiku jooksul kehtima kuni 28. veebruarini 2021, kuna selles kokkuleppele jõudmine jäi nii hiljaks ning kõiki vajalikke ratifitseerimisprotseduure ei ole võimalik enne 1. jaanuari enam lõpule viia.

Lepingu lõplikuks jõustumiseks on sellele vaja saada ka Euroopa Parlamendi nõusolek. Kuna Euroopa Parlament enam 2020. aastal ei kogune, siis jääb selle menetlus uude aastasse. Parlamendi järgmine istungite sessioon on kava kohaselt jaanuari kolmandal nädalal, kuid esmaspäeval koos istuv saadikurühmade juhtide koosolek võib ratifitseerimise istungi ka varem kokku kutsuda.

Viimase sammuna Euroopa Liidu poolt peab nõukogu vastu võtma otsuse lepingu sõlmimise kohta. Selleks on Eestis vajalik valitsuse otsus, millele on oma heakskiidu andnud ka riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon.

"Selleks et, et lepe saaks jõustuda esimesest jaanuarist, kui lõpeb Suurbritannia üleminekuaeg, on ette nähtud ajutine kohaldamine. See tähendab seda, et meil on veel mõned kuud aega selleks, et kõikide liikmesriikide parlamendid saaksid seda lähemalt uurida. Praegu liigume lihtsalt kiirtempos selleks, et saaksime uuele suhtele võimalikult sujuvalt üle minna," selgitas Põld praegust protsessi.

Euroopa Liit ja Ühendkuningriik sõlmisid pärast pikki läbirääkimisi kaubandus- ja koostöölepingu 2020. aasta 24. detsembril.