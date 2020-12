Viilma: maskist on saanud ligimesearmastuse sümbol

Viilma kirjutas kogudustele saadetud jõululäkituses, et sellel aastal on jõulud vaiksed ja lihtsad ning pühad jäävad pereringi. Umbes nii vaikne ja lihtne oli ka esimene jõuluöö.

Koroona-aasta on olnud Eesti luteri kirikule ühest küljest keeruline, sest töö on tulnud ümber korraldada. Samuti on jäänud mitmed kavandatud sündmused ära. Aga see on olnud ka enesesse vaatamise aasta, ütles peapiiskop.

"Sellistel aegadel nagu koroonaviirus on meile õpetanud, jääb kõige olulisem alles. Kõige olulisemad suhted, me püüame neid hoida. Me püüame ju ka oma elus säilitada ja rõhu panna kõige olulisemale, ja ma arvan, et see on see õpetus või õppetund sellest aastast," ütles Viilma.

Sellel aastal tuleb kirikulistel pühade ajal kanda maski ja maskis laulmine võib olla ka ebamugav. Peapiiskop ütleb, et kogudused on pingutanud, et koroonaviirusesse nakatumist vältida. Maskist, mida kantakse bussis, trammis, poes ja kirikus, on saanud ligimesearmastuse sümbol, ütleb Viilma. Maski kandmine näitab peapiiskopi sõnul teistest inimestest hoolimist

"Jõulusoov on, et me oskaksime lugeda välja seda armastust üksteise silmadest, mis jääb siit maski servast ülespoole Et me oskaksime väljendada nende silmadega tänu, oskaksime väljendada armastust ja oskaksime naeratada silmadega. See mask teatud mõttes on see, mis meid nende jõulude ajal ühendab, mitte ainult Eestis, vaid üle maailma," lausus Viilma.

Samas on Eestil läinud hästi, sest neid Euroopa riike, kus inimesed saavad jõulupühade ajal kirkusse tulla, on vähe. Peapiiskop ütles, et tänu kuulub meditsiinitöötajatele, kes on teinud palju selleks, et ühiskond oleks avatud. Jõululaupäeval ja esimesel jõulupühal helisevad kirikukellad neile tänuks.