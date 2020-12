Terviseameti andmetel tehti viimase 24 tunni jooksul 2498 koroonatesti, millest osutus positiivseks 370 ehk 14,8 protsenti testide koguarvust. Ööpäevaga suri koroonaviiruse tõttu kolm inimest, haiglas on 420 kroonahaiget.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 226 inimesel. 183 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 57, Lääne-Virumaale 16, Pärnumaale 15 ning Tartu- ja Võrumaale 11 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust.

Hiiu- ja Raplamaale lisandus viis ning Järva-, Viljandi- ja Valgamaale neli uut juhtumit. Läänemaale lisandus kolm ning Saare-, Põlva- ja Jõgevamaale üks uus nakatunu. Kuue positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 552,08 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 10,7 protsenti.

Pühapäevahommikuse seisuga viibib haiglas 420 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 42 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 25 inimest.

Terviseameti jälgimisel on üle 27 000 inimese

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 16 800 inimese, kellest 4330 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 5500 inimese, kellest nakatunud on 1609.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2600 inimese, kellest 705 on nakatunud, jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lääne regiooni nakatunuid.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1700 inimese, kellest 442 on nakatunud.

Haiglaravi vajab 420 inimest

Pühapäeva, 27. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 420 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 42 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 25 inimest. Koju saadeti 22 inimest ning üks inimene viidi üle mitte-COVID-19 osakonda ja kaks inimest viidi üle teise haiglasse.

Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest – 68-aastane mees, 78-aastane naine ja 84-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 207 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Praeguseks on haiglates lõpetatud 1291 COVID-19 haigusjuhtumit 1267 inimesega.

27. detsembri seisuga on tervenenud 15 822 inimest. Neist 11 835 inimese (74,8 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud, 3987 inimese (25,2 protsenti) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 613 700 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 25 392 (4,1 protsenti testide koguarvust).

Terviseamet soovitab kõigil oma nutitelefoni laadida Google Play või App Store'i kaudu rakendus HOIA, mis teavitab kasutajat, kui ta on olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saab selle abil anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 241 966 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 2008 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 608.