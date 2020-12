Lätis tõusis haiglaravil koroonapatsientide arv üle 1000

Läti terviseameti teatel on praegu haiglas 1010 koroonahaiget, mis on rekordiliselt kõrge näitaja. Samuti jõudis rekordtasemele COVID-19 tõttu surnute arv - ööpäevaga registreeriti 44 uut koroonasurma.

Viimase ööpäevaga hospitaliseeriti 76 inimest, haiglatest kirjutati välja 38 koroonapatsienti. Raskes seisundis on haiglates 56 patsienti, mida on ühe võrra vähem kui rekordpäeval, 30. nobembril.

Läti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on pühapäeval 561,1.

Kokku on Lätis tuvastatud 36 330 koroonaviirusega nakatunut.

Leedus 1668 nakatunut, 26 surnut

Leedus registreeriti viimase ööpäevaga 1668 uut koroonaviirusega nakatunut, COVID-19 tõttu suri 26 inimest.

Koku on Leedus tuvastatud 130 598 koroonaga nakatumise juhtumit, haiguse tõttu on surnud 1254 inimest ning lisaks suri muudel põhustel 622 nakatunut.

Viirusest on paranenud 61 751 kinimest, siiani on haige 66 971 koroonaviirusega nakatunut.

Venemaal 28 284 uut koroonajuhtu, suri 552 inimest

Venemaal tuvastati viimase ööpäevaga 28 284 koroonanakkuse juhtumit ning COVID-19 tagajärjel suri 552 inimest, teatas operatiivstaap pühapäeval.

Venemaal on kogu pandeemia jooksul registreeritud 3 050 248 nakatumist koroonaviirusesse, surnud on 54 778 inimest, neist 552 viimse ööpäeva jooksul. Haigusest on tervenenud 2 450 829 inimest, viimase ööpäeva jooksul lasti haiglatest koju 24 390 patsienti.

Operatiivstaabi andmeil tuvastati Moskvas viimase ööpäevaga 6620 uut nakkusjuhtu ja 73 koroonasurma.