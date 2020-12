"Ligikaudu kolmandik koroonaviirusega nakatunutest olid nooremad kui 60 aastat," teatas Leedu riikliku rahvatervise keskuse ametnik Justina Petravicine.

"Vilniuse piirkonnas diagnoositi umbes 40 protsenti koroonaviirusega nakatunutest," lisas Petravicine.

Kokku on Leedus positiivseid koroonaviiruse teste andnud 132 369 inimest. Riigis on praegu 68 370 aktiivset juhtumit ja 62 098 inimest on viirusest paranenud.

Koroonaviiruse tõttu on Leedus surnud 1269 inimest, veel 632 viirusega nakatunud inimest on surnud muudel põhjustel.

Viimase ööpäevaga tehti Leedus 5293 koroonatesti.

Leedus vaktsineeriti sel pühapäeval koroonaviirusse vastu 2270 meditsiinitöötajat. Laupäeva varahommikul saabus Leedusse 9750 koroonaviiruse vaktsiini doosi.

Lätis registreeriti viimase ööpäevaga 508 koroonaviirusega nakatunut, suri 19 inimest.

Soomes registreeriti viimase ööpäevaga 160 koroonaviirusega nakatunut, suri 22 inimest.

Soomes Kymenlaaksos leiti Suurbritannias leviva koroonaviiruse uus tüvi.

"Uus koroonaviiruse tüvi diagnoositi jõulude ajal Suurbritanniast saabunud inimesel. Soome omavalitsuste liidu andmetel on uus nakkuskolle välja selgitatud ja eeldatavasti ei levi see ümbruskonnast kaugemale," teatas Kymenlaakso tervishoiuametnik Marja-Liisa Mäntymaa.

Koroonaviiruse uus mutatsioon levib palju kiiremini ja on jõudnud juba mitmesse Euroopa riiki.