Leedus tuli juurde 2350 koroonapositiivset

Üks surnutest oli vanuserühmas 30-39 aastat ning kaks surnutest vanuserühmas 40-49 aastat. Üks surnu oli veel vanuserühmas 50-59 aastat, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.

Kõige rohkem COVID-19 surmajuhtumeid registreeriti Šiauliai maakonnas - 6, Kaunase maakonnas suri veel viis inimest.

Haiglaravil viibib 2300 koroonapatsienti, kellest 194 on intensiivravil.

Esimesel jõulupühal tehti Leedus 4888 testi.

Kinnitatud COVID-19 juhtude koguarv Leedus on 128 931, neist 61 345 on paranenud ja 65 751 on endiselt haiged.

COVID-19 tõttu on Leedus surnud 1228 inimest.