Pfizerilt saab Eesti maksimaalselt 11 000 vaktsiinidoosi nädalas

Iisrael on saanud 3,2 miljonit doosi Pfizer/Biontechi vaktsiini ja teisipäevaks oli esimese süsti saanud pea pool miljonit inimest. Eesti sai Pfizerilt 9750 doosi ja kuigi ettevõte on lubanud edasipidi suuremaid vaktsiinisaadetisi, siis üle 11 000 doosi nädalas pole Eestil juurde lootust saada.

"Iisrael tarned on olnud oluliselt kõrgemad kui Euroopa Liidu riikidel, võrreldes just rahvaarvuga, Iisrael on meist ka seitse korda suurema rahvaarvuga riik ja jõukam riik," märkis sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kiige sõnul sai Eesti, nagu ka kõik teised Euroopa riigid Pfizerilt lubatust viiendiku võrra vähem vaktsiine. Ravimifirma on koguse vähenemist põhjendanud tootmisraskustega, aga õhus on küsimus, kas see on ka tegelik põhjus.

"Küsimus pole rahas, küsimus on selles, mis on Eesti riigi jõuõlg läbirääkimistel suurte vaktsiinitootjatega, kes teevad sadadesse miljonitesse ulatuvaid tehinguid, doose, mis tähendab miljardeid eurosid," ütles Kiik.

Eesti on otsustanud osta Pfizerilt lisaks 50 000 doosi vaktsiini, peale selle sai sotsiaalminister täna valitsuselt volituse veel 250 000 doosi ostmiseks. Eesti sõlmib lepingu vaid juhul, kui vähemalt pool sellest tuuakse Eestisse järgmise aasta kolme esimese kuu jooksul.

"Meil ei ole mõistlik osta varru või lattu doose, mis saabuvad alles sügiskuudel, kui selleks ajaks on Eestisse jõudnud sadu tuhandeid, võib-olla miljoneid erinevaid doose seitsmelt vaktsiinitootjalt," märkis Kiik.

Eesti jagas esimesed vaktsiinidoosid laiali haiglate, kiirabi ja perearstikeskuste vahel. Põhja-Eesti regionaalhaiglas töötab 4500 inimest ning haigla sai 700 doosi vaktsiini.

"Kui me vaatame praegu Pfizeri vaktsiini, iga nädal jõuab kohale 700 doosi, siis me võiksime öelda, et tegelikult jaanuarikuu jooksul võiks regionaalhaigla töötajad olla vaktsineeritud," ütles regionaalhaigla juht Agris Peedu.

Et Eesti tervishoid koroonapandeemia jätkudes kokku ei kukuks, oleks vaja kindlasti vaktsineerida ka hooldekodude elanikud ja töötajad.

"Mulle jääb selline tunne, et veebruari lõpp ja märtsi algus on kindlasti see hetk, kus see laadung on piisavalt suur, et ka hooldekodud saavad kätte," ütles terviseameti juht Üller Lanno.

Jaanuari esimesel nädalal peaks müügiloa saama Moderna vaktsiin, kui suur kogus ja millal Eestisse jõuab, pole veel selge.