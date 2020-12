Töötukassa soovitab kompenseerida Harju- ja Ida-Virumaa tööandjatele piirangud

Töötukassa nõukogu tegi kolmapäeval valitsusele ettepaneku maksta Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele koroonakriisi ohjeldamiseks kehtestatud piirangute perioodi eest kompensatsiooni. Otsuse, mille hind on umbes 16 miljonit eurot, kinnitab valitsus ilmselt kolmapäeva õhtul.

"Jõuludele läksid paljud tööandjad vastu teadmatuses, uue aasta saavad nad vastu võtta juba rahulikumalt – töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku maksta Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele kompensatsiooni piirangute perioodi eest," ütles töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson.

Ettepaneku kohasel makstakse kompensatsiooni neile Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt perioodil 28. detsember 2020 kuni 17. jaanuari 2021 märkimisväärselt häiritud.

Kompenseeritakse piirangutest tekkivad tööjõukulud. Esitatud kava kohasel makstakse tööandjale kompensatsiooni nende töötajate eest, kelle töökoha asukoht on 22. detsembri 2020. a seisuga töötamise registri kohaselt Harju või Ida-Viru maakonnas. Tööjõukulud kompenseeritakse tööandja Harjumaa ja Ida-Virumaa töötajate novembri palgakulu põhjal. Kompensatsioon kantakse tööandjatele pangakontole ja on ette nähtud töötajatele palga maksmiseks. Kompensatsiooni saavad ettevõtted ei tohi ühe kuu jooksul alates toetuse saamisest töötajaid koondada.

Kompensatsiooni makstakse neile tööandjatele, kes toimetavad piirangutest puudutatud valdkondades, näiteks majutus – ja toitlustusettevõtted, spordiobjektid, huvitegevus, täiendkoolitus, kultuur. Valitsusele esitatud ettepaneku kohaselt makstakse kompensatsiooni neile, kel ei ole maksuvõlga või on see ajatatud. Iga tööandja kohta makstakse toetust kuni 180 000 eurot. Toetuse kulu on umbes 16 miljonit.

Ettepanek läheb valitsusele arutamiseks ja kinnitamiseks. Täpsem info, kellele makstakse, millal makstakse ja millal saab taotleda, lepitakse kokku tuleval nädalal töötukassa nõukogu koosolekul.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et valitsus kinnitab ettepaneku kolmapäeva õhtul telefoniistungil.