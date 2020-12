Töötuna töövõimetuks jäämisel kindlustus laenumaksetest päästa ei pruugi

Pangad soovitavad eluasemelaenu võtjatele laenumaksekindlustust, et töötuks või raske haiguse tõttu töövõimetuks jäädes ei jääks laenumaksed tasumata. Pangati on suhtumine klienti aga erinev, näiteks Swedbanki kindlustustingimused jätavad tõeliselt hätta sattunud inimese abita.

Kui Meelis (nimi muudetud - toim) omale mõned aastad tagasi Tallinna kesklinna korteri ostis, sõlmis ta Swedbanki laenukonsultandi soovitusel ka laenumaksekindlustuse. Kui Meelis töötuks või raskelt haigeks jääb, maksab pank tema eest laenumakseid ise edasi, selgitas konsultant. See tundus riskide maandamiseks mõistlik ja vajalik, nii Meelis lepingu sõlmiski. Igal kuul on ta tasunud kümmekond eurot, et kodulaen oleks kindlustatud.

Nagu paljude jaoks tänavu, ei ole ka Meelisele aasta just meelakkumine olnud. Kevade hakul, vahetult enne eriolukorra väljakuulutamist, tuli ta poolte kokkuleppel töölt ära. Tagantjärele selgus, et see oli halvim aeg üldse töötuks jääda. Ümberringi saatsid ettevõtted oma töötajaid sundpuhkusele või koondasid personali. Meelis võttis end töötuna arvele ja jäi paremaid aegu ootama.

Suve lõpul aga haigestus ta rängalt. Lausa nii rängalt, et viibis koomas ja oli haiglas üle kuu. Sealt saadeti ta edasi taastusravihaiglasse, sest tuli uuesti kõndima õppida. Oktoobri keskel tunnistati Meelis esialgu aastaks täielikult töövõimetuks ja ta hakkas saama vaid kasinat töövõimetoetust.

Ent tal oli ju laenumaksekindlustus! Mõeldud-tehtud, avaldus, et pank ise tema eest laenumakseid tasuks, sai teele pandud. Suur oli ta üllatus, kui pank teatas, et ta ei kvalifitseeru.

"Antud juhul lahkus inimene töölt omal soovil ja seetõttu ei kehti talle töötuskindlustus. Töövõimetuse kindlustus ei kehti samuti, sest kindlustusjuhtumi tekkimise hetkel inimene ei töötanud. Töövõimetus on õnnetusjuhtumi või haigestumise tagajärjel tekkinud ja arsti poolt töövõimetuslehe või muu kirjaliku tõendiga kinnitatud seisund, mille tõttu inimene pole võimeline täitma tavapäraseid töökohustusi. Tavapärane töökohustus on vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist täidetud tööülesanne või muu töö, mida inimene on võimeline tegema, lähtudes oma haridusest, oskustest ja suutlikkusest. Kuna inimene lahkus töölt omal soovil, oli töötu pool aastat ja haigestumise hetkel ei töötanud, siis ei kehti talle ei töötuse ega töövõimetuse kindlustus," kommenteeris Swedbanki kommunikatsiooniekspert Martin Kõiv keeldumist ERR-ile.

Seega asjaolu, et ta enne töövõimetuks jäämist oli juba töötu, sai Meelisele saatuslikuks. Olnuks tal sel ajal tööleping, läinuks ilmselt teisiti.

Meelis on otsusest nördinud.

"Lugedes neid tingimusi mittejuristina, ei lugenud ma ometi välja, et tingimustes oleks kirjas, et kui oled töötuna tunnistatud töövõimetuks, pole sul õigust laenukindlustust taotleda. See on ebaloogiline, kui olen korrektselt laenumakseid tasunud. Minuga on juhtunud suur õnnetus, aga milleks siis üldse laenukindlustuskaitset võtta ja osamakseid maksta? Sellega näitavad nad mulle piltlikult öeldes keskmist näppu. Käib isegi ketserlik mõte peast läbi, et lõpetaks selle kindlustusmakse üldse ära, koguks ise raha rasketeks aegadeks," kommenteeris Meelis. Ta on olukorras, kus töövõime kaotus ei anna ka võimalust uut tööd otsida. Just seetõttu vajab ta nüüd panga abi laenumaksete tasumisel.

Swedbank aga ütleb, et tingimustes on kõik see kirjas. "Sellised olukorrad on kirjeldatud lepingutingimustes ja on väga oluline enne kindlustuslepingu sõlmimist tingimustega tutvuda," selgitas Martin Kõrv. Ta lisab, et olukord on võrreldav reisikindlustuses sisalduva pagasikindlustuse tingimustega, kus pagasi hilinemine hüvitatakse üksnes reisile minnes, mitte aga sealt tulles, sest kindlustusselts eeldab, et inimesel on kodus piisav garderoob olemas, mistõttu pole vaja hilinevat pagasit oodates uusi riideid osta ega seda ostu kompenseerida.

Swedbank soovitab Meelise olukorras hoopis maksepuhkust taotleda. Samas tuleb intresse ikka edasi tasuda.

Swedbank on tänavu esimese 11 kuu jooksul kompenseerinud klientidele laenumaksekindlustuse alt laenumakseid 1,7 miljoni euro ulatuses, mis panga laenuportfelli mahtu arvestades pole suur summa.

SEB: tegemist on halli alaga

Ka SEB laenukindlustustingimused näevad ametlikult ette, et töövõimetuse korral peaks inimene töötama.

SEB kindlustusseltsi elukindlustustoodete juht Raili Reial nimetab sellist olukorda aga halliks alaks ja leiab, et tark oleks kindlustusmakseid teinud kliendile taolises olukorras vastu tulla.

"Kui kindlustustingimusi lugeda, siis töötuse ajal töövõimetuks jäämine ei lähe sinna alla, sest haiguslehte ei määrata, kui inimene tööl ei käi. Õnneks tihti selliseid asju ei juhtu, nii et kindlustusseltsil on alati võimalik, kui klient on makseid kohusetundlikult teinud, tulla talle vastu ja teha otsus hüvitada. Päris tingimustele kohane see ei ole, aga loomulikult on kindlustusseltsil tark sellises natuke komplitseeritud juhtumis, kus kliendil on ootus kindlustushüvitisele, seda teha. Meie seltsi puhul see ei jääks takistuseks. Sellised erandlikud otsused ei ole ka varem jäänud meil tegemata, sest see on tark tegu," ütles Reial ERR-ile.

Reiali hinnangul on kindlustustingimused üldjuhul nii pikad ja keerulised, et ei saagi eeldada, et kõik kliendid neist peensusteni aru saavad ja nendega arvestada oskavad. Ka kevadel, kui koroonaviirus eriolukorra ja sellega majanduslanguse kaasa tõi, tegi pank laenumaksete peatamise otsuseid suuresti heast tahtest, kuigi need ei vastanud otseselt laenu- või kindlustustingimustele.

SEB-s on oma kodulaenule võtnud laenumaksekindlustuse 60-70 protsenti klientidest. SEB vahendab oma laenukindlustuses tegelikult PZU kindlustustoodet. Ka SEB-s ei hüvitata laenumakseid, kui inimene on omal soovil töölt lahkunud. Eeldus on koondamine.

Et aga üldse laenumaksekindlustusele kvalifitseeruda, peab klient kinnitama SEB pangale, et tal ei ole kümne aasta jooksul enne laenukindlustuse sõlmimist diagnoositud ega ravitud depressiooni, ärevushäiret, kõrgvererõhutõbe, infarkti, insulti, südame rütmihäireid, vähki, diabeeti või mõnd kroonilist hingamisteede või sisehaigust.

Luminor töötamist töövõime kaotusel ei eelda

Luminor pakub laenukindlustust ERGO vahendusel. Nende pakutav aga kehtib üksnes surma või töövõimetuse korral; töökaotuse korral laenumakseid ei kompenseerita.

"Laenumaksete kindlustust töökaotuse puhul me praegu ei paku, kuid soovime seda pakkuma hakata järgmise aasta jooksul," ütles Luminori avalike suhete juht Karel Hanni siiski.

Küll aga ei eelda nende kindlustus töösuhte olemasolu töövõime kaotusel, kui inimene on seni oma laenumakseid kenasti tasunud.

"Kaetud riskid - surm või püsiv töövõimetus - ei ole soetud töölepinguga," kinnitas Hanni.

Luminori kodulaenuklientidele on laenukindlustus vabatahtlik ning selle on võtnud umbes 40 protsenti kodulaenuklientidest. Pea pooled neist on end kindlustanud kogu laenusumma ulatuses ning teine pool on kindlustanud end 50 protsendi laenusumma ulatuses.

"Näiteks juhul kui inimene on kindlustanud end kogu laenusumma ulatuses, siis surmajuhtumi korral tasutakse tema eest kogu laen ning lisaks kolme kuu intressid pangale. Sama kehtib ka püsiva töövõimetuse puhul," täpsustas Hanni.